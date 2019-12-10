صحيفة: مانشستر يونايتد يستهدف ضم 3 صفقات في الميركاتو الشتوي

ذكرت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية أن مانشستر يونايتد مستعد للتعاقد مع لاعبين جدد في فترة الانتقالات الشتوية؛ لمنح مدربه النرويجي أولي غونار سولشاير فرصة تعزيز صفوف الفريق؛ من أجل التنافس بقوة في النصف الثاني من الموسم ليكون الفريق بين الأربعة الكبار.

ومنح الفوز على توتنهام ومانشستر سيتي المدرب النرويجي دعمًا كبيرًا من قبل الإدارة والجماهير، كما أن مانشستر يونايتد أصبح على بعد 5 نقاط من تشيلسي الرابع.

ويضع سولشاير الثلاثي النرويجي إيرلينغ هالاند والإنجليزي جيمس ماديسون والدنماركي كريستيان إريكسن كأهداف في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويعتبر المهاجم النرويجي لفريق سالزبورغ النمساوي هدفًا لعدة فرق أوروبية كبرى. وذكرت تقارير إعلامية أنه يملك شرطًا جزائيًا في عقده يسمح له بالرحيل في كانون الثاني/يناير المقبل مقابل 20 مليون يورو.

ويواجه مانشستر يونايتد وكيل اللاعب مينو ريولا، الذي يرغب في نقل موكله نحو فريق أقل مستوى من فرق الصف الأول؛ لضمان مكان أساسي وفرصة للتألق قبل بيعه لفريق كبير بمبلغ مالي كبير.

بينما يحتاج مانشستر يونايتد لتقديم عرض يصل إلى 100 مليون جنيه إسترليني لإقناع ليستر سيتي بالتخلي عن نجمه جيمس ماديسون، الذي يقود الفريق بشكل جيد هذا الموسم نحو المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز خلف ليفربول.

ولم يعبر ماديسون عن رغبته في الرحيل عن ليستر سيتي، مؤكدًا سعادته باللعب لفريقه الحالي لكن إدارة مانشستر يونايتد تأمل في إقناعه بالرحيل.

ويبقى كريستيان إريكسن متوسط ميدان توتنهام الهدف الثالث للمدرب سولشاير لتعزيز وسط ميدانه، وهدفًا سهلًا لو وافق على الرحيل والبقاء في إنجلترا.

وينتهي عقد إريكسن في الصيف المقبل، ولن يمانع توتنهام في بيعه مقابل مبلغ جيد ليتجنب رحيله مجانًا في الصيف.

وينافس مانشستر يونايتد على اللاعب عدة فرق من بينها ريال مدريد، الذي ذكرت تقارير إعلامية أنه متفق مع اللاعب لضمه مجانًا في الصيف المقبل.