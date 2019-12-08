سوشيال ميديا الرياضة: هاري كين يكشف سر انتصارات توتنهام.. ونجوم مانشستر يونايتد ينددون بالعنصرية

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي ، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

إيمرسون بالميري يحتفل بزفافه

نشر إيمرسون بالميري، لاعب تشيلسي الإنجليزي، صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ من حفل زفافه.

وعلق اللاعب: ”الحب لطيف، لا تحسد، لا تباهي، لا تفخر، لا تسيء معاملتك، لا تلتمس اهتماماتك، ولا تغضب بسهولة، ولا تحمل ضغينة، الحب لا يفرح بالظلم بل يفرح بالحقيقة“.

بنزيما: نجلي الحب الذي لا يحصى

نشر كريم بنزيما، لاعب ريال مدريد الإسباني، فيديو له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ في أحضان نجله، وعلق بنزيما: ”إنه الحب الذي لا يحصى“.

كروس: أطفالي أكبر داعم لي

نشر توني كروس، لاعب ريال مدريد الإسباني، صورة لأطفاله عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ أثناء تواجدهم في مدرجات الفريق الملكي في آخر لقاءاته، وعلق كروس قائلًا: ”أكبر داعمين لي“.

القبض على بول بوغبا

نشر الفرنسي بول بوغبا، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ وعلق اللاعب: ”أثناء القبض علي“.

نجوم مانشستر يونايتد ينددون بالعنصرية

نشرت الصفحة الرسمية لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، فيديو عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“، ظهر خلاله نجوم الفريق منددين بالعنصرية عقب الهتافات العنصرية التي تعرض لها الفريق بالأمس في لقائه أمام نادي مانشستر سيتي.

وعلقت الصفحة: ”العنصرية ليس لها مكان في كرة القدم أو في المجتمع، ونحن نقدم الدعم للاعبينا الذين تأثروا بالأمس، سوف نستمر في مكافحة وتمييز العنصرية والتمييز، سواء من خلال مبادرتنا ودعمنا للحملات على مستوى كرة القدم“.

Racism has no place in football or in society & we are providing support to our players who were impacted yesterday. We will continue to combat & educate against racism & discrimination, both through our own #allredallequal initiative & our support of football-wide campaigns. pic.twitter.com/xnUzDPiwIE — Manchester United (@ManUtd) December 8, 2019

نيمار يدعو لقراءة كتاب جديد

نشر نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ أثاء مشاركاته في حملة دعائية لأحد الكتب.

رونالدو يوجه رسالة خاصة لزملائه

نشر كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ برفقة زملائه عقب الخسارة التي تعرض لها الفريق بالأمس أمام نادي لاتسيو بثلاثة أهداف مقابل هدف، وحرص رونالدو على الشد من أزر زملائه، قائلًا: ”حافظوا على قوتكم مع بعض حتى النهاية“.

Keep strong and together until the end! #finoallafine ???????? pic.twitter.com/XGNcWKRFtw — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) December 8, 2019

رحيم ستيرلينغ يشكر المهنئين بعيد ميلاده

حرص رحيم ستيرلينغ، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، على شكر جميع المهنئين له بمناسبة عيد ميلاده اليوم، حيث علق اللاعب عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“، قائلًا: ”شكرًا جزيلًا لجميع رسائل عيد الميلاد الكريمة، أحبكم جميعًا“.

Thank you so much for all the kind birthday messages. Love you all ???????????? — Raheem Sterling (@sterling7) December 8, 2019

هاري كين: العمل الجماعي سر انتصارات توتنهام

نشر هاري كين لاعب توتنهام الإنجليزي، صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ برفقة زملائه أثناء الاحتفال بالفوز على نادي بيرنلي أمس بالدوري الإنجليزي، وعلق اللاعب قائلًا: ”العمل الجماعي يؤتي ثماره“.

شمايكل: أتفاءل بعودة إيفانز للتهديف

نشر كاسبر شمايكل، حارس مرمى ليستر سيتي، صور عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ من المباراة التي جمعت بين فريقه اليوم ونادي أستون فيلا، التي انتهت بفوز الثعالب بأربعة أهداف مقابل هدف في الدوري الإنجليزي، وعلق اللاعب أعلى الصور قائلًا: ”عندما يسجل جوني إيفانز، فأنت تعلم أنه يوم جيد“.