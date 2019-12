سوشيال ميديا الرياضة: هاري كين يكشف سر انتصارات توتنهام.. ونجوم مانشستر يونايتد ينددون بالعنصرية

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي ، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

إيمرسون بالميري يحتفل بزفافه

نشر إيمرسون بالميري، لاعب تشيلسي الإنجليزي، صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ من حفل زفافه.

وعلق اللاعب: ”الحب لطيف، لا تحسد، لا تباهي، لا تفخر، لا تسيء معاملتك، لا تلتمس اهتماماتك، ولا تغضب بسهولة، ولا تحمل ضغينة، الحب لا يفرح بالظلم بل يفرح بالحقيقة“.

بنزيما: نجلي الحب الذي لا يحصى

نشر كريم بنزيما، لاعب ريال مدريد الإسباني، فيديو له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ في أحضان نجله، وعلق بنزيما: ”إنه الحب الذي لا يحصى“.

كروس: أطفالي أكبر داعم لي

نشر توني كروس، لاعب ريال مدريد الإسباني، صورة لأطفاله عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ أثناء تواجدهم في مدرجات الفريق الملكي في آخر لقاءاته، وعلق كروس قائلًا: ”أكبر داعمين لي“.

القبض على بول بوغبا

نشر الفرنسي بول بوغبا، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ وعلق اللاعب: ”أثناء القبض علي“.

نجوم مانشستر يونايتد ينددون بالعنصرية

نشرت الصفحة الرسمية لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، فيديو عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“، ظهر خلاله نجوم الفريق منددين بالعنصرية عقب الهتافات العنصرية التي تعرض لها الفريق بالأمس في لقائه أمام نادي مانشستر سيتي.

وعلقت الصفحة: ”العنصرية ليس لها مكان في كرة القدم أو في المجتمع، ونحن نقدم الدعم للاعبينا الذين تأثروا بالأمس، سوف نستمر في مكافحة وتمييز العنصرية والتمييز، سواء من خلال مبادرتنا ودعمنا للحملات على مستوى كرة القدم“.

