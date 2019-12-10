مورينيو يخطط لصفقة مفاجئة في توتنهام

كشفت تقارير صحفية مفاجأة مدوية تتعلق بالصفقة التي يضعها البرتغالي جوزيه مورينيو على رأس قائمة اللاعبين المطلوبين في صفوف توتنهام هوتسبير الإنجليزي، وذلك في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، يناير 2020.

وقالت صحيفة ”إكسبريس“ البريطانية إن مورينيو يريد التعاقد مع البلجيكي الدولي مروان فيلايني، نجم نادي إيفرتون ومانشستر يونايتد الإنجليزيين السابق، والذي يلعب حاليًّا في الدوري الصيني.

اتصال رسمي

وأشارت في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، نقلًا عن تقارير إعلامية بلجيكية، إلى أن مورينيو أجرى اتصالات بالفعل مع فيلايني لإقناعه بالعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، البريمييرليغ، وارتداء قميص توتنهام.

وتابعت بقولها: ”يملك مورينيو علاقة طيبة للغاية مع فيلايني، منذ أن كان سبيشيال وان مدربًا لمانشستر يونايتد، حيث كان يعتمد عليه بشكل كبير في خط وسط المانيو، ويرغب حاليًّا في الاستفادة من إمكاناته برفقة السبيرز، خاصة في ظل غموض موقف الدنماركي كريستيان إريكسين، نجم وسط الفريق، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، وسط تقارير تربطه بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي“.

وفقد فيلايني موقعه في مانشستر يونايتد برفقة المدرب النرويجي أولي غونار سولشاير، الذي تولى تدريب الفريق بعد مورينيو في ديسمبر 2018، بعد الخسارة 1-3 أمام ليفربول في ملعب ”أنفيلد“.

ولن تكون صفقة استعادة فيلايني من الدوري الصيني مكلفة بالنسبة لتوتنهام، إذ تبلغ قيمته التسويقية حاليًّا 10 ملايين يورو تقريبًا، إذ يرتبط بعقد مع ناديه شاندونغ تايشان إلى صيف 2021.

وتولى مورينيو قيادة توتنهام بعد إقالة المدرب الأرجنتيني بوكيتينو من تدريب السبيرز، وقاد الفريق لتحقيق 4 انتصارات، 3 في الدوري الإنجليزي، وواحد في دوري الأبطال، وخسر مباراة واحدة أمام مانشستر يونايتد 1-2 في ”أولد ترافورد“.

نهاية مشوار إريكسين

وأشارت صحيفة ”ديفنسا سنترال“ الإسبانية، إلى أن وجود مورينيو على رأس القيادة الفنية في توتنهام يعني اقتراب رحيل الدنماركي إريكسين عن صفوف السبيرز.

وتابعت: ”مورينيو معروف دائمًا بمواقفه الحاسمة مع اللاعبين، ويرغب دائمًا في الاعتماد على العناصر التي ترغب في الاستمرار والقتال كي تحجز مقعدها في التشكيل الأساسي، وحاليًّا لا يملك إريكسين تلك الدوافع على الإطلاق“.

وينتهي عقد إريكسين مع توتنهام في صيف 2020، ولم يجدد اللاعب عقده مع السبيرز حتى الآن، وهو ما يعني أنه يقضي أيامه الأخيرة في لندن، حيث تتنافس أندية ريال مدريد ويوفنتوس وبايرن ميونخ على الفوز بخدمات إريكسين.

واقعة روبين

وأشارت الصحيفة إلى أن مورينيو أكد من قبل خلال تحليل إحدى المباريات أنه سمح للهولندي آرين روبين بالرحيل عن تشيلسي إلى ريال مدريد وقت أن كان مدربًا للبلوز في الولاية الأولى التي استمرت من عام 2004 إلى 2007، لأن اللاعب لم يكن يرغب في الاستمرار مع الفريق، وبالتالي كان القرار الأمثل بالنسبة للجميع هو رحيله.

وأكدت أن إستراتيجية مورينيو واضحة في هذا الصدد، وهي أنه إذا لم يكن اللاعب يرى أن مستقبله في صفوف توتنهام فإنه لا مانع على الإطلاق من بيعه في أقرب فرصة ممكنة، لتحقيق أقصى استفادة من الصفقة بدلًا من رحيله مجانًا.

وكانت تقارير سابقة أشارت إلى أن ريال مدريد مستعد لضم إريكسين في صفقة تبادلية ثلاثية.

وأشارت صحيفة ”آس“ إلى أن مسؤولي الريال يرغبون في ضم إريكسين، مقابل بيع إيسكو وماريانو دياز إلى توتنهام، حيث يرغب النادي اللندني أيضًا في تدعيم صفوفه بنجمي النادي الملكي، في ظل تراجع نتائجه خلال الفترة الأخيرة سواء في الدوري الإنجليزي، البريمييرليغ أو دوري أبطال أوروبا.