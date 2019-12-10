عناوين الصحف الرياضية العالمية: مباراة حياة أو موت.. ميسي يساعد إنتر.. ملفات ساخنة في باريس سان جيرمان (صور)

شكلت لقاءات دوري أبطال أوروبا الحاسمة وقرار إيقاف روسيا من طرف الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية والعربية الصادرة يوم الثلاثاء.

كما اهتمت الصحف بمصير الفرنسي كليان مبابي والكرواتي إيفان راكيتش وفوز آرسنال الأول بعد سلسلة سلبية وكأس العالم للأندية ومشاركة الهلال السعودي.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية..

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان ورفضه تمديد عقده وكتبت :“ مبابي يشد الحبل ”.

كما اهتمت بلقاءات دوري أبطال أوروبا وكتبت حول فالنسيا وأياكس :“ ساعة الحسم بالنسبة لفالنسيا “ وعن لقاء برشلونة وإنتر ميلان كتبت :“ برشلونة دون ميسي وبرفقة البدلاء ”.

كما تحدث عن ريال مدريد الذي يواجه كلوب بروج وكتبت :“ في بروج برفقة غاريث بيل ودون راموس وكروس “ وعن أتلتيكو مدريد كتبت :“ دوري الأبطال يأمل في النسخة الفضلى من جواو فيليكس ”.

كما اهتمت بلقاء حامل اللقب ليفربول وريد بول سالزبورغ النمساوي وكتبت :“ البطل قد يبقى خارج المسابقة ”.

سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء إنتر ميلان وبرشلونة في إيطاليا برسم دوري أبطال أوروبا والتشكيل المتوقع من فالفيردي إذ سيمنح الفرصة لعدة لاعبين للعب ويريح الأساسيين.

كما اهتمت بلقاء سالزبورغ وليفربول وكتبت :“ البطل يلعب التأهل في النمسا ”.

بينما كتبت عن لقاء أياكس وفالنسيا :“ فالنسيا مباراة حياة أو موت ”.

الصحيفة تحدثت عن قرار الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات وكتبت :“ روسيا خارج الألعاب الأولمبية ”.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على الكرواتي إيفان راكيتش لاعب وسط برشلونة وكتبت :“ راكيتش يقنع ”.

كما اهتمت بلقاء أنتر ميلانو وبرشلونة في دوري الأبطال وكتبت :“ لوتارو وسواريز في مواجهة تعرف غياب ميسي ”.

كما تحدثت عن قرار الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات وكتبت :“ روسيا دون ألعاب أولمبية ولا مونديال ”.

الصحيفة تحدثت أيضًا عن انتظار ريال مدريد لتطورات خلاف كليان مبابي ومدربه في باريس سان جيرمان الألماني توماس توخيل.

آس

ركزت الصحيفة على لائحة ريال مدريد لمواجهة كلوب بروج البلجيكي في دوري الأبطال في غياب عدة لاعبين أساسيين وكتبت :“ ساعة لوكا جوفيتش ”.

كما تحدثت عن قرار إيقاف روسيا من طرف وكالة المنشطات وكتبت :“ روسيا دون ألعاب ودون كأس عالم ”.

كما اهتمت بلقاء إنتر ميلان وبرشلونة وكتبت “ دون ميسي ودون بيكيه في عملية ميلان ”.

كما اهتمت بلقاء أياكس وفالنسيا وكتبت :“ الفوز في أمستردام يؤهل فالنسيا ”.

الصحيفة تحدثت عن تبرئة اللاعبين في قضية التلاعب بلقاء ريال سرقسطة وليفانتي.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على فوز آرسنال على ويستهام يونايتد 3-1 مؤكدة أن الفوز وضع مستقبل التشيلي مانويل بيليغريني في خطر وكتبت :“ رأى فريدريك ليونغبرغ أرسنال يهزم ويستهام من خلال العودة القوية في الشوط الثاني ”.

كما اهتمت بلقاءات دوري أبطال أوروبا وكتبت :“ كلوب : نهائي أمام سالزبورغ ”.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على قرار الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات حول روسيا وكتبت :“ سياج حول روسيا ”.

كما اهتمت بلقاء أولمبيك ليون ولايبزيج الألماني في دوري أبطال أوروبا وكتبت :“ كل شيء أو لا شيء ”.

الصحيفة تحدثت عن أولمبيك مارسيليا المتألق هذا الموسم في الدوري الفرنسي وكتبت :“ فيلاش بواش مثل بييلسا ”.

فرانس فوتبول

ركزت الصحيفة على سوق انتقالات باريس سان جيرمان الفرنسي والقضايا الكبيرة التي تنتظر المدير الرياضي للفريق البرازيلي ليوناردو ومنها مستقبل عدة نجوم: نيمار ومبابي وكافاني وداكسلر وتياغو سيلفا وكتبت :“ الملفات الساخنة لليوناردو ”.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على أخبار الأندية السعودية وكتبت عن الهلال “ العالمية تعلق المعيوف “ في إشارة لتأجيل قرار تمديد عقده لما بعد كأس العالم للأندية.

كما كتبت عن النصر :“ باسكال يحدد مصير وليد “ في إشارة لإرسال الفريق التقرير الطبي لوليد عبد الله لطبيب فرنسي قصد إجراء عملية جراحية في الركبة ”.

كما تحدثت عن المنتخب السعودي العائد بعد مشاركة في خليجي 24 خسر خلالها النهائي وكتبت :“ الفيصل يستقبل الأخضر ”.

الصحيفة اهتمت بمنافس الهلال في كأس العالم للأندية الترجي التونسي وكتبت :“ الترجي يمنع الزيارات ”.

الصحافة الإماراتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على فوز الأولمبياد الخاص بجائزة ”شايو “ وكتبت :“ شكرًا محمد بن راشد ومحمد بن زايد ، نائب رئيس الدولة : الأولمبياد الخاص مفخرة إنسانية ”.

وتحدثت الصحيفة عن قرعة دوري أبطال آسيا وكتبت :“ سفراء كرة الإمارات يترقبون قرعة أبطال آسيا اليوم ”.

الصحيفة اهتمت بدوري أبطال أوروبا ولقاءات الثلاثاء حيث الصراع بين إنتر وبروسيا دورتموند على مقعد خلف برشلونة ورحلة صعبة لليفربول للنمسا وكتبت :“ ليلية الحسم بالأبطال ”.

الصحف الإيطالية

كورييه ديل سبورت

ركزت الصحيفة على مستقبل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في نابولي حيث ينتظر قرارًا بعد لقاء جينك المهم في دوري أبطال أوروبا، ويمنح الفوز الفريق الإيطالي التأهل لدور 16.

كما اهتمت بلقاء إنتر ميلان وبرشلونة الحاسم في دوري الأبطال وكتبت :“ إنتر ميلان : لا أريد الندم ”.

كما تحدثت عن قرار الوكالة الدولية للمنشطات وكتبت :“ المنشطات توقف روسيا 4 سنوات ”.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على يوفنتوس وتلقي المدرب ماوريسيو ساري الدعم من المخضرمين الكبار وكتبت :“ BBBC من أجل ساري ”.

كما تحدثت عن نابولي وكتبت :“ مواجهة جينك وبعدها غاتوزو ”.

الصحيفة تحدثت -أيضًا- عن لقاء إنتر ميلان وبرشلونة وكتبت :“ ميسي يساعد إنتر ميلان “ في إشارة لغيابه عن اللقاء.

كما اهتمت بإيقاف روسيا عن الألعاب الأولمبية والمونديال بسب قضية منشطات.