غوارديولا يتحدث عن.. فارق النقاط مع ليفربول.. والتمسك بعدم ضم لاعبين جدد في يناير

ذكرت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية أن الإسباني بيب غوارديولا لا يفكر في دخول سوق الانتقالات الشتوية المقبلة لضخ دماء جديدة في فريقه رغم التأخر بفارق 14 نقطة عن ليفربول، متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورغم تراجع أداء بعض لاعبيه والنتائج السلبية، والتي كانت تفرض على المدرب الإسباني صرف أموال من أجل شراء لاعبين جدد، لكنه يعتقد أن لاعبيه الحاليين قادرون على العودة.

وقال غوارديولا في تصريحات نشرتها الصحيفة: ”يجب أن نرى أنفسنا ونقول نعم، يجب أن نحاول ونحاول مرات عديدة، لكوننا باستثناء 15 أو 20 دقيقة أمام تشيلسي لعبنا كل اللقاءات بشكل جيد“.

وأضاف المدرب الإسباني: ”أحب فريقي واللاعبين الذين أتوفر عليهم، أنا آسف“.

وأكد المدرب الإسباني أنه واثق من عودة نجومه لمستوى جيد، مشددا: ”أعرف أن كرة القدم هي تسجيل أهداف وعدم تلقيها وفي هذا الجانب نحن لسنا جيدين“.

وتابع: ”أحب لاعبي فريقي وأريد مساعدتهم للعودة لأفضل مستوى للمحاولة أكثر“.

وأكد أن قرار عدم التعاقد مع لاعبين هو قرار الإدارة أيضًا، موضحًا: ”القرار ليس فقط بالنسبة لي بل أيضًا قرار إدارة الفريق“.

وفي تصريحات أخرى نشرها موقع ”غول“ بنسخته الإنجليزية، قال غوارديولا: ”لا نفكر في الفوز بدوري الأبطال، نحن نحاول الفوز بمباراة تلو الأخرى“.

وأضاف: ”أنا لا أفكر في عدد النقاط التي نحتاجها أو عدد النقاط التي يتعين أن يفقدها خصمنا“.

وأردف: ”نحن لسنا قادرين على أن نكون متسقين مثلما كنا في الموسمين الأخيرين، هذا هو الواقع ويجب عليك مساعدة اللاعبين“.

وأردف بيب: ”يمكنني المجيء إلى هنا والشكوى من أشياء كثيرة، ولدي أسباب للشكوى، وربما نحتاج أن نعيش هذا كنادٍ للتحسن، لقبول الواقع والتحسن“.

وعن فارق النقاط مع ليفربول، شدد غوارديولا: ”الحقيقة هي أننا متأخرون 14 نقطة بسبب الأخطاء التي ارتكبناها، ونوعية خصومنا، وكذلك الأشياء التي لا نستطيع السيطرة عليها، هذه هي الحقيقة ولكن علينا أن نستمر“.

وأتم: ”نحن في بداية ديسمبر ولدينا مسابقات أخرى نلعبها وغيرها من المباريات لنتطور ونتحسن، وربما يساعدنا ذلك في المستقبل، لذلك نحن بحاجة إلى أن نعيش هذا جميعًا كنادٍ لنكون أفضل“.

ولم يحقق مانشستر سيتي الفوز سوى في لقاءين من آخر 7 مباريات في كل المنافسات، وهي نتائج حسب المعايير الحالية تعتبر كبوة كبيرة.

وفاز مانشستر سيتي بـ5 من 6 ألقاب محلية ممكنه في موسمين وتوج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين، لكنه فشل أوروبيا في الوصول لمرحلة متقدمة.

ورغم تصريحات المدرب الإسباني، لكن المشاكل الدفاعية للفريق قد تدفعه لتغيير رأيه، حسب الصحيفة البريطانية، فالفرنسي إيمريك لابورت يغيب لفترة طويلة والإنجليزي جون ستونز عاد من إصابة وأصيب مرة أخرى خلال الديربي أمام مانشستر يونايتد.

وضمن مانشستر سيتي بلوغ دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا كما ضمن صدارة مجموعته وسيواجه، الأربعاء المقبل، خارج ملعبه دينامو زغرب الكرواتي، كما يستمر في حملة الدفاع عن لقبه بطلاً لكأس رابطة المحترفين وسيواجه أكسفورد يونايتد في ربع النهائي يوم 18 من الشهر الحالي.