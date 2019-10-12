نادي النصر السعودي يجهز لصفقتين قويتين في سوق الانتقالات الشتوي

كشفت مصادر إعلامية قريبة الصلة بإدارة نادي النصر السعودي، أنها تخطط لضم لاعبي الشباب والفتح عبدالمجيد الصليهم وعلي لاجامي، في الميركاتو الشتوي المقبل.

وكانت صحيفة ”الوطن“ قد أشارت، في وقتٍ سابق، إلى أن عبدالمجيد الصليهم يرفض تجديد عقده مع الشباب، قبيل دخوله الفترة الحرة التي تتيح له التوقيع مع أي نادٍ آخر.

وتدرس إدارة النصر تقديم عرض آخر لنادي الفتح للاستعانة بخدمات اللاعب علي لاجامي في سوق الانتقالات الشتوي، علمًا بأن اللاعب كان مطلوبًا في النصر، في الفترة الصيفية الماضية.

من جهة أخرى، عاد البرازيلي جوليانو للمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية للنصر، بعد غياب استمر 25 يومًا؛ نتيجة تعرضه للإصابة بمباراة فريقه أمام السد القطري في دوري أبطال آسيا.

وغاب اللاعب عن مباراتي الحزم والأهلي في دوري المحترفين السعودي، والتي تعثر فيها الفريق محليًا بالخسارة والتعادل على التوالي.

إلى ذلك يستمر غياب عبدالفتاح آدم وأحمد موسى بداعي الإصابة، وغيابهما عن الجولتين المقبلتين.

ويملك النصر 8 نقاط من 5 مباريات في المركز الثامن على لائحة ترتيب الدوري السعودي، بفارق 8 نقاط عن المتصدر الهلال، الذي لعب 6 مباريات.