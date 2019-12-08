جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد أهداف جيمي فاردي في مباراة ليستر سيتي ضد أستون فيلا (صورة)

سجل نجم ليستر سيتي جيمي فاردي ثنائية في مباراة فريقه ضد أستون فيلا، في المواجهة التي تجمع الفريقين، مساء الأحد، ليزيد أرقامه التهديفية الرائعة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وسجل فاردي هدفين لليستر في شباك أستون فيلا خلال مواجهة الفريقين ضمن الجولة الـ16 من البريميرليغ.

ورفع المهاجم الإنجليزي المخضرم رصيده من الأهداف هذا الموسم لـ 16 هدفًا، ليرفع إجمالي رصيده التهديفي في البريميرليغ لـ96 هدفًا، معادلًا رقم أسطورة مانشستر يونايتد وهولندا رود فان نيستلروي.

وسجل فاردي أهدافه في 192 مباراة مقابل 150 لقاء استغرقها فان نيستلروي لتسجيل 95 هدفًا.

وعلى صعيد متصل، سجل فاردي للمباراة الثامنة تواليًا في البريميرليغ، ليقترب خطوة جديدة من معادلة رقمه الشخصي ورقم البريميرليغ التاريخي، عندما سجل في 11 مباراة متتالية في موسم 2015-2016.

ويأتي في المركز الثاني في جدول الترتيب تامي أبراهام، لاعب تشيلسي، برصيد 11 هدفًا.

ويحتل الترتيب الثالث من ضمن هدافي الدوري الإنجليزي كل من أوباميانغ لاعب آرسنال برصيد 10 أهداف، وراشفورد نجم مان يونايتد بنفس الرصيد، أما سيرجيو أغويرو لاعب مانشستر سيتي فسجل 9 أهداف، في المرتبة الرابعة، ومعه داني إنغز، وهاري كين بنفس الرصيد.

وأما ساديو ماني لاعب ليفربول فيحتل الترتيب الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 أهداف.