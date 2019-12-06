تعيين نايجل بيرسون مدرب ليستر سيتي السابق مديرًا فنيًا لواتفورد الإنجليزي

أعلن واتفورد المتعثر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الجمعة، تعيين نايجل بيرسون مدربًا جديدًا للفريق حتى نهاية الموسم خلفًا للإسباني كيكي سانشيز فلوريس.

وأصبح بيرسون (56 عامًا)، المدرب السابق لليستر سيتي، ثالث مدرب لواتفورد هذا الموسم عقب إقالة فلوريس، يوم الأحد الماضي، وقبله خابي جارسيا في سبتمبر/ أيلول الماضي.

ويتذيل واتفورد ترتيب الدوري الممتاز بثماني نقاط من 15 مباراة، ويتأخر بسبع نقاط عن منطقة الأمان.

وكان واتفورد قد أعلن، يوم الأحد الماضي، إقالة مدربه كيكي سانشيز فلوريس، بعدما فاز مرة واحدة في 10 مباريات تحت قيادة الرجل الإسباني.

وكان فلوريس تولّى قيادة واتفورد للمرة الثانية، في سبتمبر/ أيلول الماضي، لكنه أصبح ثاني مدرب يفقد منصبه في النادي هذا الموسم، بعد رحيل خابي جراسيا في وقت سابق.

وقال النادي المتذيل للدوري الممتاز في بيان:“بكل أسف يؤكد نادي واتفورد لكرة القدم رحيل المدرب كيكي سانشيز فلوريس“.