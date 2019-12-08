المشكلات الدفاعية تتسبب في تفاقم أزمة مانشستر سيتي

ظهرت المشكلات الدفاعية مرة أخرى لتكلف مانشستر سيتي الهزيمة 2-1 أمام جاره وغريمه مانشستر يونايتد وتتعرض آمال الخاسر لضربة كبيرة في الاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت.

وسافر سيتي إلى بيرنلي منتصف الأسبوع الماضي بعدما خسر ثلاث مرات في عشر مباريات بالدوري، لكنه قدم عرضًا قويًا وفاز 4-1.

ودخل يونايتد مباراة القمة في استاد الاتحاد وهو يتقاسم أسوأ بداية للنادي في موسم بالدوري الممتاز عقب 15 مباراة وبدا أن سيتي سيكون المرشح لمواصلة الانتفاضة والخروج بالانتصار.

لكن سيتي قدم عرضًا متواضعًا وعانى بسبب الهجمات المرتدة ليونايتد واستقبل هدفين في طريقه للهزيمة ليصبح على بُعد 14 نقطة من غريمه ليفربول المتصدر.

وفي تاريخ دوري الأضواء الإنجليزي لم يسبق لأي فريق أن أحرز اللقب بعد التأخر بفارق 14 نقطة عن المتصدر.

* مشكلات دفاعية

واستمر تسجيل الأهداف بغزارة هذا الموسم، إذ يبقى سيتي كأقوى خط هجوم في المسابقة، مع استمرار اعتماد فريق بيب غوارديولا على نفس الأسلوب بالاستحواذ على الكرة لفترات طويلة.

وفي الجانب الهجومي أمام يونايتد سدد سيتي 22 كرة نحو المرمى واستحوذ على الكرة بنسبة 72 % تقريبًا، لكن كما هو الحال في أغلب المباريات فإنه دفع ثمن المشكلات الدفاعية.

وبدا أن كل هجمة ليونايتد، خاصة في الشوط الأول، ستنتهي بهدف. وإضافة إلى الهدفين، اللذين أحدهما من ركلة جزاء لماركوس راشفورد والآخر بتسديدة متقنة من أنطوني مارسيال، كان بوسع يونايتد تسجيل المزيد.

وسدد راشفورد في العارضة وأهدر جيسي لينغارد فرصة سهلة كما تصدى إيدرسون حارس سيتي لعدة فرص خطيرة في أول 45 دقيقة.

وقال كايل ووكر مدافع سيتي: ”يملكون لاعبين يتحلون بالسرعة ويمكنهم التسبب في إيذاء المنافس في الهجمات المرتدة. امتلك المنافس خطة للعب ونجحت“.

ولم تكن خطة اللعب جديدة لفريق ضد سيتي. وفاز ولفرهامبتون واندرارز على سيتي رغم الاستحواذ على الكرة بنسبة 24% وتسديد كرتين على المرمى في استاد الاتحاد في أكتوبر تشرين الأول، كما أحرز نوريتش سيتي ثلاثة أهداف في الفوز 3-2 في سبتمبر بنسبة استحواذ أقل من 32 %.

وقال غوارديولا: ”يجب أن نحاول ونتطور أمام مثل هذه الفرق. كل أسبوع يبحث فريق عن مثل هذه المواقف، استقبلنا ثلاثة أو أربعة أهداف من الهجمات المرتدة. أحيانًا نسيطر على الأمر لكن أحيانا نعاني“.

وستمثل عودة إيمريك لابورت من الإصابة فرصة لتدعيم دفاع سيتي، لكن مشكلة جوارديولا الآن تتمثل في كيفية تعويض ما حدث.

وبات سيتي يحتاج الآن إلى خسارة ليفربول، الذي لم يتعرض لأي هزيمة في الدوري هذا الموسم، خمس مرات مع فوز فريق غوارديولا بكل المباريات حتى نهاية الموسم للاحتفاظ باللقب.