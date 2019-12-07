مانشستر يونايتد يضرب مانشستر سيتي بثنائية ويوقف مسيرته في ترتيب الدوري الإنجليزي (فيديو)

اقتنص فريق مانشستر يونايتد فوزًا ثمينًا على نظيره مانشستر سيتي مساء اليوم السبت، بهدفين مقابل هدف في ملعب الاتحاد، وذلك في الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي.

وشهد الشوط الأول من المباراة تسجيل هدفي الشياطين الحمر.

الهدف الأول للضيوف كان في الدقيقة 23 عن طريق ركلة جزاء سددها ماركوس راشفورد بنجاح.

وفي الدقيقة 29 ضاعف أنطوني مارسيال النتيجة لصالح كتيبة أولي جونار سولشاير.

ملخص ديربي مانشستر كاملا مع فرحة السير pic.twitter.com/pBFEknwq2D — رفع فيديوهات (@E20PllX) December 7, 2019

أما هدف مانشستر سيتي الوحيد فقد سُجل في الدقيقة 85 من خلال اللاعب نيكولاس أوتامندي.

بتلك النتيجة، تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 32 نقطة في المركز الثالث بفارق 14 نقطة عن ليفربول المتصدر، بينما ارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 24 نقطة في المركز الخامس.