التشكيلة الرسمية لمباراة بورنموث ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي

أعلن يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، تشكيلة فريقه الرسمية في مواجهة بورنموث، اليوم السبت، على ملعب ”فيتنس فيرست“، ضمن منافسات الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 43 نقطة، متفوقًا بفارق 8 نقاط على ليستر سيتي صاحب الوصافة، و11 نقطة على مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث، بينما يحتل بورنموث المركز الـ 14 برصيد 16 نقطة.

وواصل ليفربول سجله المذهل في مسابقة الدوري الإنجليزي بعدما حافظ على سجله الخالي من الهزائم في المسابقة للمباراة الـ 32 على التوالي للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته بالمسابقة، بعدما حقق فوزًا عريضًا على إيفرتون بنتيجة 5 – 2 في مباراة الديربي التي جمعتهما الأربعاء الماضي على ملعب ”أنفيلد“، ساعيًا لتعميق جراح بورنموث الذي تذوق مرارة الهزيمة في آخر 4 مباريات، وحقق فوزًا واحدًا منذ بداية أكتوبر الماضى.

ويقود النجم المصري محمد صلاح والبرازيلي روبرتو فيرمينيو هجوم الريدز، وخلفهما تشامبرلين وكيتا وميلنر وهيندرسون، فيما يحرس البرازيلي أليسون بيكر مرمى ليفربول.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

– في حراسة المرمى: أليسون.

– وفي الدفاع: أندرو روبيرتسون – لوفرين – فيرجيل فان دايك – غوميز.

– وفي الوسط: مينلر – كيتا – هيندرسون.

– وفي الهجوم: محمد صلاح – تشامبرلين – فيرمينيو.

وجاءت تشكيلة بورنموث كالآتي: