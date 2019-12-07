نادي ليفربول يقترب من صفقة هجومية برازيلية

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن مواصلة نادي ليفربول الإنجليزي سياسة مراقبة المواهب الأوروبية الشابة، لتعزيز صفوفه في المرحلة المقبلة بصفقات مميزة تفيد الريدز في المستقبل القريب.

صفقة برازيلية

وقالت صحيفة ”ميرور“ البريطانية إن نادي ليفربول أجرى اتصالات بالفعل مع إيفانلسون، مهاجم نادي فلومينيزي البرازيلي، والبالغ من العمر 20 عامًا.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم السبت، إلى أن مسؤولي ليفربول تابعوا منذ فترة طويلة مستوى إيفانلسون مع نادي فلومينيزي، ونادي سامورين السلوفاكي، الذي لعب في صفوفه فترة قصيرة على سبيل الإعارة، وأبدى مسؤولو بطل أوروبا إعجابهم الشديد بإمكانات اللاعب الشاب.

وتابعت: ”لن يمانع مسؤولو فلومينيزي بيع إيفانلسون لنادي ليفربول، خاصة أن عقد اللاعب يقترب من نهايته، وسيكون السعر المتوقع للصفقة في حدود 4 ملايين يورو“.

وكان الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، قد فتح الباب على مصراعيه أمام إمكانية ضم لاعبين جدد في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، يناير 2020، عندما أكد أنه يتابع العديد من اللاعبين، ويمكن أن يتم ضم صفقات جديدة في الميركاتو المقبل.

ويتصدر ليفربول مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، البريمييرليغ، منفردًا برصيد 43 نقطة من 15 مباراة، وحقق 14 انتصارًا، وتعادلًا وحيدًا فقط أمام مانشستر يونايتد في أولد ترافورد.

وابتعد الريدز بالصدارة بفارق 8 نقاط عن ليستر سيتي صاحب المركز الثاني، و11 نقطة عن مانشستر سيتي، حامل اللقب في النسختين الأخيرتين.

ويلتقي ليفربول، مساء اليوم، مع بورنموث في مواجهة صعبة خارج أرضه، في المرحلة الـ16 من الدوري الإنجليزي، قبل 3 أيام فقط على موقعة نارية أمام رد بول سالزبورغ النمساوي في الجولة الأخيرة لدوري أبطال أوروبا، حيث يتعين على ليفربول الخروج بنقطة التعادل على أقل تقدير كي يضمن الاستمرار في البطولة.

صفقة أخرى

ويواجه ليفربول أزمة بعد تأكد غياب البرازيلي فابينيو نجم خط الوسط عن الفريق الكروي حتى نهاية العام بداعي الإصابة.

وكان فابينيو قد أصيب خلال مشاركته مع الريدز في مواجهة نابولي الإيطالي، ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وتعرض فابينيو للإصابة بتمزق في أربطة الكاحل، وهو ما سيبعده عن المشاركة مع ليفربول حتى يناير المقبل.

وقالت صحيفة ”ميرور“ البريطانية إن إصابة فابينيو ستدفع ليفربول لتدعيم خط الوسط خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكرت الصحيفة أن غياب فابينيو عن الفريق فد يؤدي إلى تكثيف المفاوضات بين ليفربول والنرويجي ساندر بيرغ نجم وسط فريق جينك حامل لقب الدوري البلجيكي.

ويحظى بيرغ صاحب الـ21 عامًا باهتمام معلن من الريدز، بعد ظهوره بشكل جيد خلال مشاركة فريقه بمباريات دوري الأبطال في الموسم الجاري.

منافسة قوية

وأثار المستوى الذي يقدمه بيرغ هذا الموسم إعجاب عدد من الأندية الأوروبية، ما قد يصعب الأمور على ليفربول.

ويحظى ساندر بيرغ باهتمام كبير من فريقي تشيلسي الإنجليزي، ونابولي الإيطالي، إلا أن اللاعب الشاب صرح في وقت سابق، أنه يحلم باللعب في فريق مثل ليفربول.

ويريد بيرغ الرحيل عن ناديه البلجيكي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث يتبقى في عقده مع جنك موسم ونصف فقط.

خطة ليفربول

وأوضحت ”ديلي ميل“ أنه إذا تأكد مسؤولو ليفربول من غياب فابينيو لفترة أطول، فسيكون هناك تحرك بشكل جدي لحسم التعاقد مع بيرغ.

ومن المتوقع أن تصل قيمة الصفقة حال إتمامها إلى 18 مليون جنيه إسترليني.

ويتحلى يورغن كلوب المدير الفني لليفربول بالهدوء حتى الآن، في مواجهة الإصابات التي ضربت فابينيو وزميله الكاميروني جويل ماتيب الذي سيغيب لفترة أطول بسبب إصابته في الركبة.