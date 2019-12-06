كلوب سعيد بتفهم لاعبي ليفربول ”الأذكياء“ أهمية سياسة التناوب

يرى يورغن كلوب مدرب ليفربول، أن لاعبيه أذكياء بما يكفي لتفهم الحاجة إلى اتباع سياسة التناوب إذ يواجه متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم فترة متكدسة بالمباريات بجميع المسابقات.

وأكمل ليفربول تسع مباريات هذا الشهر بفوزه 5-2 على غريمه إيفرتون في الدوري يوم الأربعاء، وسيعتمد على تشكيلة شابة في كأس الرابطة يوم 17 ديسمبر كانون الأول الجاري، بينما سيكون أفضل لاعبيه في قطر في اليوم التالي للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وقال كلوب للصحفيين قبل أن يحل ضيفًا على بورنموث في الدوري غدًا السبت: ”في الوقت الحالي نحتاج لتشكيلة ذكية، أشخاص يتمتعون بتفكير سليم على الأقل، لا يمكن أن أشرح أشياء كل الوقت بشكل صحيح، ويجب أن يفهم اللاعبون هذه الأمور دون إبلاغهم بها وأشكر الرب على أننا نحظى بذلك“.

وأضاف: ”لا أتوقع أداءً مثاليًا في الملعب ولكن أتوقع الشغف. الأمر ليس معقدًا. نحتاج للاعبين يتفهمون موقفنا؛ لأنني لا اتخذ قرارات مفاجئة وتوجد أسباب دائمًا“.

وأمام إيفرتون أجرى كلوب، الذي يتفوق فريقه بثماني نقاط على ليستر سيتي صاحب المركز الثاني، خمسة تغييرات على التشكيلة التي هزمت برايتون أند هوف ألبيون 2-1 يوم السبت الماضي.

وتابع المدرب الألماني: ”لا وقت للراحة لذا نحاول إراحة بعض اللاعبين، بينما يتعين على آخرين اللعب“.

وسجل المهاجم ديفوك أوريجي، الذي لعب على حساب روبرتو فيرمينو، هدفين في القمة أمام إيفرتون وامتدح كلوب الأداء الرائع للاعب البلجيكي.

وقال: ”ديفوك لاعب مهم لنا بشكل هائل ومن الرائع أن يظهر أهميته. سجل هدفين مذهلين“.