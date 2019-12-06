مورينيو يطالب لاعبي توتنهام بمنع اهتزاز الشباك بأهداف سهلة

دعا جوزيه مورينيو مدرب توتنهام هوتسبير لاعبيه إلى بذل جهد جماعي للتغلب على ضعف الدفاع الذي تلقى ”أهدافًا سهلة“ في أول أربع مباريات، قاد خلالها المدرب البرتغالي الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبعد تولي مورينيو المسؤولية خلفًا للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الشهر الماضي اهتزت شباك توتنهام ثماني مرات في كافة المسابقات، ولم يخرج الفريق من أي مباراة بدون أن تهتز شباكه.

وقال مورينيو في مؤتمر صحفي قبل استضافة بيرنلي في الدوري غدًا السبت: ”يجب أن نعزز دفاعاتنا. تلقينا هدفين في كل مباراة، نسمح باهتزاز شباكنا بأهداف سهلة، ينبغي العمل على ذلك رغم صعوبة الأمر. حصلنا على يوم واحد للراحة أمس وسنلعب غدًا. التحليل وإبداء الملاحظات والتدريب في قاعة الاجتماعات مفيد. نتمنى أن نحقق نتائج إيجابية“.

وأضاف: ”لا أتحدث عن الدفاع لكن طريقة الدفاع عن مرمانا. لا أتحدث عن اللاعبين بشكل فردي. يوجد 11 لاعبًا في الملعب“.

وانتهت عودة مورينيو إلى أولد ترافورد، يوم الأربعاء الماضي، بالخسارة 2-1 أمام مانشستر يونايتد ليحتل توتنهام المركز الثامن في الدوري متأخرًا بفارق تسع نقاط عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وكانت هذه أول خسارة لمورينيو بعد الفوز في أول ثلاث مباريات له مع الفريق.

ورفض المدرب البرتغالي الكشف عن فحوى مفاوضاته مع لاعب الوسط المؤثر كريستيان إريكسن الذي يمكن أن يرحل عن النادي مع انتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي.

وقال مورينيو: ”مشاعري كما هي لحين حدوث أي شيء رسمي بدلًا من الافتراضات. لن أعلق على الأمر، الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله هو إن اللاعب يمكنه الرحيل بنهاية الموسم. تحدثت معه لكنني لن أكشف عن مضمون ما دار بيننا احترامًا له“.