بعد رفع حظر التعاقدات.. تعرّف على أهداف تشيلسي في الميركاتو

قررت محكمة التحكيم الرياضي، تخفيف عقوبة المنع من التعاقدات المفروضة على فريق تشيلسي الإنجليزي من فترتين لفترة واحدة، وهو ما يفتح الباب أمامه لدخول سوق الانتقالات الشتوية القادمة.

وذكرت صحيفة “ دايلي ميل “ أن فرانك لامبارد مدرب الفريق يملك مبلغًا يصل لـ 150 مليون جنيه إسترليني لتعزيز صفوف الفريق، وتلقى الضوء الأخضر من الإدارة للتعاقد مع عدة لاعبين.

وحسب الصحيفة، فالفريق اللندني يطارد الدولي الإنجليزي الشاب جادون سانشو لاعب بروسيا دورتموند الألماني والإيفواري ويلفريد زاها مهاجم كريستال بالاس والمهاجم الفرنسي موسى ديمبيلي لاعب أولمبيك ليون الفرنسي والظهير الأيسر بنجامين تشايلويل لاعب ليستر سيتي.

وتواجه إدارة تشيلسي في مسعاها للتعاقد مع لاعبين جدد مشكلة منتصف الموسم، حيث ترفض عدة فرق التخلي عن نجومها في الشتاء.

ورغم المنع من التعاقدات عزز فريق تشيلسي صفوفه في الصيف بلاعبين هما الأمريكي كريستيان بوليسيتش الذي اشتراه من بروسيا دورتموند في كانون الثاني / يناير 2019 والكرواتي ماتيو كوفاسيتش الذي كان معارًا من ريال مدريد وأنهى إجراءات التعاقد معه بشكل نهائي؛ لكونه كان مسجلًا لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ويعني تعاقد تشيلسي مع لاعبين ومهاجمين جدد، خروج الفرنسي أولفييه جيرو في الشتاء نحو فريق جديد.