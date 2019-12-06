رسميًا.. السماح لتشيلسي بضم لاعبين في يناير بعد تخفيف العقوبة

سيتمكن تشيلسي بطل الدوري الأوروبي لكرة القدم من ضم لاعبين جدد في انتقالات يناير كانون الثاني المقبل بعد أن خففت محكمة التحكيم الرياضية اليوم الجمعة العقوبة الموقعة عليه في فبراير شباط الماضي.

كما قلصت المحكمة الغرامة على النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى 300 الف فرنك سويسري (300840 دولارا).

وعوقب النادي من الاتحاد الدولي (الفيفا) بالحرمان من ضم لاعبين في فترتي انتقالات بسبب خرق قواعد الانتقالات الدولية وتسجيل لاعبين أقل من 18 عاما.

وامتثل تشيلسي للعقوبة في فترة انتقالات واحدة في الصيف الماضي.

وقالت المحكمة في بيان ”عوقب تشيلسي بالحرمان من ضم لاعبين جدد محليا أو دوليا لفترة انتقالات كاملة ونفذ النادي العقوبة بالفعل في صيف 2019“.

وطعن تشيلسي، صاحب المركز الرابع في الدوري حاليا، على العقوبة أمام محكمة التحكيم الرياضية في يونيو حزيران الماضي. وعقب تحقيق مطول بشأن كيفية تعاقد تشيلسي مع لاعبيه الصغار في أكاديمية الناشئين أعلن الفيفا أن النادي انتهك المادة 19 في اللوائح فيما يتعلق بحالة 29 ناشئا.

وقال الفيفا إن النادي اللندني انتهك أيضا مادة تتعلق باتفاقات بشأن لاعبين صغار السن ما سمح بالتأثير على أندية أخرى في أمور تتعلق بالانتقالات.

وقالت المحكمة إن المخالفات حدثت مع ”عدد أصغر بكثير من اللاعبين“ ووجدت انتهاكات في ”نحو ثلث الحالات“ التي أعلن عنها الفيفا ومخالفات ”أقل جدية“ مما نسبه الفيفا للنادي.