أوباميانغ يغادر الملعب خلال مباراة آرسنال وبرايتون لـ“قضاء حاجته“ (صور)

دافع فريدي يونغبيرغ المدير الفني لآرسنال عن المهاجم بيير إيمريك أوباميانغ؛ بعد أن ترك الملعب لقضاء حاجته في منتصف المباراة، أثناء هزيمة فريقه أمام برايتون بهدفين مقابل هدف.

وخسر آرسنال لأول مرة على ملعبه أمام برايتون آند هوف ألبيون، عندما سجل آدم ويبستر ونيال موباي هدفين، ليقودا الفريق الزائر للفوز في الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم الخميس.

ويحتل آرسنال، الذي أقال المدرب أوناي إيمري، الأسبوع الماضي، ليتولى لاعبه السابق يونغبيرغ المسؤولية بشكل مؤقت، المركز العاشر برصيد 19 نقطة، متقدمًا بنقطة واحدة وثلاثة مراكز على برايتون.

وذكرت صحيفة ”ديلي ميل البريطانية، أن الأمر لم يكن سهلًا على آرسنال بعد مغادرة أوباميانغ الملعب لعدة دقائق؛ لاستخدام دورة المياه، لكن يونغبيرغ يقول إن المهاجم ليس لديه خيار آخر.

وأضاف: ”في الحقيقة لم ألاحظ أنه رحل، لقد رأيته يعود بعد أن كان قد خرج لمدة دقيقتين. عندما تحتاج إلى الذهاب للحمام عليك أن تذهب“.

ومع ذلك، على الرغم من تلقي دعم من مدربه فإن قرار أوباميانغ بترك الملعب جعل جماهير المدفعجية في حيرة عبروا عنها في وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال أحدهم: ”ذهب أوباميانغ للمرحاض.. حقًا؟ وقال آخر عبر تويتر: ”خرج أوباميانغ من أجل استخدام المرحاض؟ وأعرب آخر عن غضبه، قائلًا: ”هل ركض أوباميانغ للحمام في منتصف المباراة التي خسرناها؟“.

وعلى الرغم من عودته إلى الملعب، لم يكن هناك الكثير الذي يمكن للمهاجم فعله لمساعدة فريقه، حيث تلقى الفريق الخسارة الرابعة هذا الموسم.