إقالة ماركو سيلفا المدير الفني لنادي إيفرتون بعد خماسية ليفربول

قرر نادى إيفرتون الإنجليزي إقالة ماركو سيلفا المدير الفني للفريق بسبب سوء نتائج الفريق خلال الجولات الماضية من الدوري الإنجليزي وآخرها الخسارة المدوية من إيفرتون.

وحتى الآن لم يصدر إيفرتون أي بيان رسمي بعد بشأن إقالة المدرب.

وجاءت الإقالة بعد أن اكتسح ليفربول ضيفه إيفرتون بنتيجة 5-2 في ديربي ”الميرساسيد“ بالدوري الإنجليزي.

ويحتل إيفرتون المركز الثامن عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي، رغم الدعم الجيد الذي قدمته الإدارة لسيلفا في الصيف، بإبرام عدة صفقات.

ووصل سيلفا إلى ملعب جوديسون بارك في مايو أيار 2018، وترك النادي بعد هزيمة ساحقة 5-2 أمام غريمه ليفربول يوم الأربعاء ليتراجع للمركز 18 برصيد 14 نقطة.