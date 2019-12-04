ليفربول يسحق إيفرتون بخماسية ويطير بصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي (فيديو)

قدم ليفربول أداء مذهلا في الشوط الأول ليذيق إيفرتون هزيمة مذلة باستاد أنفيلد اليوم الأربعاء إذ تقدم 4-2 قبل الاستراحة وأضاف هدفا خامسا متأخرا ليواصل طريقه نحو لقبه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في 30 عاما.

وخلال تلك الفترة أو حتى في أعوام المجد التي سبقتها ربما لم يقدم ليفربول مثل هذا الشوط الأول أمام جاره بتمريرات متقنة وفاعلية كبيرة أمام المرمى بفضل هدفين من ديفوك أوريجي وهدف لكل من شيردان شاكيري وساديو ماني.

ورد إيفرتون عبر مايكل كين وريتشارليسون قبل أن يشهد الشوط الثاني الهادئ هدفا واحد من جورجينيو فينالدم.

هددددددددددددددددددددددددددددددددددددددف ليفربول الأول " أوريجي " ???????????? HD حـسابي الأسـاسي @i7S8R pic.twitter.com/2wEBpeZHv3 — صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD20033) December 4, 2019

قووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول

ثاني ليفربول , شاكيري كمان اسيسن ولا اروع من ماني HD ???? حسابي الاساسي @iF26L pic.twitter.com/lmUkTNu4nc — فيصل اهداف (@CSHD600) December 4, 2019

هددددددددددددددددددددددددددف تقليص الفارق لـ إيفرتون " مايكل كين " HD حـسابي الأسـاسي @i7S8R pic.twitter.com/cBIRsNVeVe — صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD20033) December 4, 2019

جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول ليفربول الثالث " أوريجي " الإستلام " ???????????????????? HD حـسابي الأسـاسي @i7S8R pic.twitter.com/jIJg9NkPg4 — صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD20033) December 4, 2019

الدوري الانجليزي | ليفربول 4 × 2 ايفرتون | هدف ايفرتون الثاني HD حسابي الاساسي @iF26L pic.twitter.com/tLFGmZPsO2 — فيصل اهداف (@CSHD600) December 4, 2019

ورفع ليفربول رصيده إلى 43 نقطة متقدما بثماني نقاط على ليستر سيتي الذي تغلب على واتفورد و11 نقطة على مانشستر سيتي حامل اللقب.

وبالنسبة لإيفرتون، الذي لم يفز في أنفيلد منذ 1999، جاءت الهزيمة لتكمل 20 مباراة قمة ضد غريمه بدون فوز بجميع المسابقات وتراجع إلى منطقة الهبوط مما سيزيد الضغط على المدرب ماركو سيلفا.