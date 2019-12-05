ميسي: من العار احتلال ساديو ماني المركز الرابع في ترتيب ”الكرة الذهبية“

أشاد ليونيل ميسي الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2019 بالسنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول ووصف احتلاله المركز الرابع بأنه ”عار“.

وفاز قائد الأرجنتين ومهاجم برشلونة بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم في 2019 للمرة السادسة يوم الإثنين الماضي ليعزز رقمه القياسي.

وسبق للاعب البالغ عمره 32 عامًا، الذي قاد برشلونة للقب الدوري في الموسم الماضي لكنه اكتفى بالمركز الثالث مع الأرجنتين في كأس كوبا أمريكا في يوليو/ تموز الماضي الفوز بالجائزة في 2009 و2010 و2011 و2012 و2015.

وتفوق ميسي على فيرغيل فان دايك مدافع ليفربول والبرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي نال الجائزة خمس مرات، على الترتيب.

وفاز ماني بالمركز الرابع بينما حصد زميله المصري محمد صلاح المركز الخامس في ترتيب الجائزة التي تمنحها مجلة ”فرانس فوتبول“ الفرنسية كل عام.

وهيمن ميسي ورونالدو على الكرة الذهبية لعشرة أعوام متتالية قبل أن يكسر لوكا مودريتش احتكارهما في العام الماضي.

وفاز الهولندي ماتياس دي ليخت، الذي ساهم في بلوغ أياكس أمستردام الدور قبل النهائي بدوري الأبطال في الموسم الماضي قبل انتقاله إلى يوفنتوس، بجائزة أفضل لاعب تحت 21 عامًا.

وحصد بيكر، وهو واحد من أربعة لاعبين من ليفربول في أول سبعة مراكز في الترتيب النهائي، جائزة ليف ياشين لأفضل حارس مرمى في العام.

وقال ميسي لقناة Canal + الفرنسية إنه لأمر مخز أن نرى ماني في المركز الرابع، مضيفًا ”لكن أعتقد أنه كان هناك الكثير من اللاعبين الكبار هذا العام، لهذا السبب كان من الصعب اختيار لاعب معين، لكنني اخترت ساديو ماني (المركز الأول في جائزة الأفضل للفيفا) لأنه يلعب بطريقة أحبها“.

وحقق ماني عامًا رائعًا مع ليفربول ومنتخب السنغال بفوزه بلقب دوري أبطال أوروبا والمركز الثاني في كأس الأمم الأفريقية في مصر بعد الخسارة في النهائي بهدف نظيف من الجزائر.

وتابع ميسي ”أكرر، كان هناك الكثير من اللاعبين الكبار هذا العام، لذا كان الاختيار صعبًا“.

وأثبت ماني أوراق اعتماده كواحد من أفضل خمسة لاعبين في العالم بأداء متميز في فوز ليفربول على إيفرتون في ديربي ميرسايد 5-2 مساء الأربعاء.

وكان الجناح السنغالي هو العضو الوحيد في ثلاثي هجوم ليفربول الشهير خلال مباراة إيفرتون حيث سجل هدفًا واحدًا وصنع اثنين.