أهداف مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام: 2-1 للشياطين الحُمر (فيديو)

تقدم ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد بهدف في شباك توتنهام، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب ”أولد ترافورد“في الجولة الخامسة عشرة للدوري الإنجليزي.

واستغل راشفورد خطأ دفاعي لتوتنهام وأحرز هدف التقدم لفريقه مع بداية المباراة.

ونجح ديلي آلي في خطف هدف التعادل لتوتنهام في الدقيقة 39.

ونجح راشفورد في التقدم لمانشستر مرة أخرى مع بداية الشوط الثاني من ركلة جزاء.

مانشستر يونايتد 1 × 1 توتنهام | هددددددددددددددددددف ديلي الي " ???? #MUNTOT

#يونايتد_توتنهام

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حسابي الأساسي : @ADNAN_GOAL pic.twitter.com/QYR6VuXZ8I — Faster is coming (@ComingFaster) December 4, 2019

وستكون هذه المواجهة خاصة للبرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، بعد رحيله عن قلعة أولد ترافورد وهي الزيارة الأولى له بعد توليه قيادة فريق توتنهام.

ترتيب الفريقين

يحتل فريق مانشستر يونايتد المركز العاشر برصيد 18 نقطة بقيادة مديره الفني النرويجي أولي سولشاير، وحقق المانيو 4 انتصارات وتلقى 4 هزائم وتعادل الفريق 6 مرات.

ويحتل توتنهام المركز السادس برصيد 20 نقطة بقيادة المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، وحقق السبيرز 5 انتصارات و5 تعادلات وتلقى 4 هزائم.