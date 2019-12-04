التشكيل الرسمي لمباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي

تتجه الأنظار، مساء اليوم الأربعاء، إلى ملعب ”أولد ترافورد“ لمواجهة مانشستر يونايتد أمام ضيفه توتنهام هوتسبرز، في الجولة الخامسة عشر للدوري الإنجليزي.

وستكون هذه المواجهة خاصة للبرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، بعد رحيله عن قلعة أولد ترافورد وهي الزيارة الأولى له بعد توليه قيادة فريق توتنهام.

ترتيب الفريقين

يحتل فريق مانشستر يونايتد المركز العاشر برصيد 18 نقطة بقيادة مديره الفني النرويجي أولي سولشاير، وحقق المانيو 4 انتصارات وتلقى 4 هزائم وتعادل الفريق 6 مرات.

ويحتل توتنهام المركز السادس برصيد 20 نقطة بقيادة المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، وحقق السبيرز 5 انتصارات و5 تعادلات وتلقى 4 هزائم.

ويتفوق توتنهام هجومًا أقوى بواقع تسجيل 24 هدفًا بفارق 3 أهداف عن مانشستر يونايتد، ولكن دفاع مانشستر يونايتد استقبل 17 هدفًا بينما استقبل مرمى السيبرز 21 هدفًا.

وسجل ماركوس راشفورد 7 أهداف لصالح مانشستر يونايتد وهو هداف الفريق وهو نفس رصيد هاري كين، مهاجم توتنهام.

وانتهى آخر لقاء بين الفريقين بفوز مانشستر يونايتد بهدف نظيف يوم 13 يناير الماضي بالدوري.

وفيما يلي التشكيل الرسمي للفريقين:

تشكيل مانشستر يونايتد

تشكيل توتنهام