مدرب آرسنال يطلب مشورة آرسين فينغر ضمن محاولات إعادة الفريق إلى مساره

‬‬قال فريدي يونغبيرغ، مدرب آرسنال المؤقت، إنه سيطلب مشورة الفرنسي آرسين فينغر المدرب السابق، في وقت يستعد فيه لخوض أول مباراة له على أرضه في قيادة الفريق في مواجهة برايتون اند هوف ألبيون، بعد غدٍ الخميس، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقاد يونغبيرغ، الذي أصبح مدربًا مؤقتًا عقب إقالة الإسباني أوناي إيمري الأسبوع الماضي، آرسنال في التعادل 2-2 أمام نوريتش سيتي الأحد الماضي، لتكون تلك سادس مباراة في الدوري بدون انتصار للفريق اللندني الذي يحتل المركز الثامن.

وقال المدرب السويدي، الذي كان ضمن تشكيلة فينغر في ”الفريق الذهبي“ الذي توج بلقب الدوري في موسم 2003-2004 بدون هزيمة، إنه كان حريصًا على طلب مشورة فينغر في إطار سعيه لإعادة النادي إلى مساره الصحيح.

وقال يونغبيرغ في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: ”كنت أرغب في التحدث إليه. اتصلت به لكننا لم نتحدث؛ لأنه كان يعاني من وعكة صحية لكنني سأفعل“.

وغادر المدرب الفرنسي آرسنال في مايو أيار 2018 بعد 22 عامًا قاد خلالها الفريق وأعاد رسم صورته وأصبح أنجح مدرب له، بعد أن فاز بلقب الدوري ثلاث مرات وكأس الاتحاد سبع مرات.

وأبدى يونغبيرغ تصميمه على تحسين الأجواء في آرسنال.

وخسر آرسنال آخر مبارياته بقيادة إيمري 2-1 على أرضه أمام آينتراخت فرانكفورت في الدوري الأوروبي أمام مدرجات نصف فارغة.

وقال يونغبيرغ: ”الطريقة الوحيدة لتحسين الأجواء هي محاولة تحقيق الفوز معي أو مع أي مدرب آخر.

”كان الجمهور رائعًا في مباراة نوريتش. قدم الفريق أداء جيدًا وشعرت أن اللاعبين حصلوا على مزيد من الطاقة الإيجابية بسبب ذلك.. أحتاج إلى تطوير خطة اللعب وطريقة الأداء في الملعب“.