صحيفة: بريندان رودجرز مدرب ليستر سيتي يفتح الباب أمام آرسنال

ذكرت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية أن الإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز مدرب ليستر سيتي فتح الباب أمام إدارة أرسنال بعدما اعترف بوجود شرط جزائي في عقده يسمح له بالرحيل.

وأصبح المدرب الإيرلندي الشمالي الذي يقود حاليا ليستر سيتي لموسم جيد في الدوري الإنجليزي الممتاز حسب تقارير إعلامية بريطانية المرشح المفضل لدى إدارة آرسنال لتعويض الإسباني أوناي إيمري الذي أقيل من منصبه لسوء النتائج.

وقال بريندان رودجرز بعد فوز فريقه الصعب على إيفرتون ومحافظته على المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز خلف ليفربول بفارق 8 نقاط:“ اسمعوا يوجد دائما شروطا جزائية في عقود أغلب المدربين“.

وأضاف متحدثا عن فريقه الحالي:“ كل هذا يبقى افتراضيا، حققنا فوزا مميزا وعدنا بشكل جيد“.

وأكد بريندان رودجرز أنه قام بتغيير سابق في مسيرته وقال: ”قمت بتغيير في مسيرتي منذ 8 أو 9 أشهر وأنا سعيد بالعمل ولدينا الكثير من العمل لنقوم به“.

وحسب الصحيفة البريطانية فالشرط الجزائي في عقد مدرب ليستر سيتي يسمح له بالرحيل في حال تلقيه عرضا جيدا.

وأكدت الصحيفة أن إدارة ليستر سيتي قد تطلب مبلغ يصل إلى 14 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن مدربها لصال آرسنال، لكنها أيضا ستقاتل من أجل الحفاظ عليه خصوصا في ظل تطور مستوى الفريق وتحسن النتائج هذا الموسم.

وأصبحت مهمة إدارة أرسنال صعبة في إيجاد مدرب لتعويض المقال الإسباني أوناي إيمري في ظل تقارير إعلامية عن رفض الإيطالي ماسيميليانو أليغري للمنصب كما أن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو لا يفكر في تدريب منافس لفريق السابق توتنهام وينتظر عرضا من أحد كبار أوروبا.

وأكد الفرنسي باتريك فييرا مدرب نيس الفرنسي وأحد المرشحين للمنصب أن مهمة تدريب أرسنال مهمة معقدة وصعبة مما يؤكد على عدم رغبته في التنافس على المنصب.

وقاد السويدي فريدريك ليونغبرغ الفريق خلال أول لقاء ولم يتمكن من تحقيق الفوز حيث تعادل أرسنال 2-2 أمام نوريتش سيتي صاحب المركز قبل الأخير.

ويحتل آرسنال المركز الثامن برصيد 19 نقطة بفارق 7 نقط عن تشيلسي الرابع و21 نقطة عن ليفربول المتصدر.

وأصبحت مهمة الفريق في التنافس على المراكز الأربعة الأولى صعبة حيث يحلم الفريق بالعودة لدوري أبطال أوروبا بعد الفشل في التأهل في المواسم الثلاثة الماضية حيث اكتفى بالمشاركة في لقاءات الدوري الأوروبي.