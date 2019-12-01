مانشستر يونايتد يستعيد قوته الضاربة قبل بداية العام الجديد

يسابق فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي الزمن، لاستعادة نجومه المصابين منذ فترة طويل في أقرب وقت ممكن، بعد اهتزاز النتائج في الفترة الأخيرة، وآخرها الخسارة أمام فريق أستانا بالدوري الأوروبي يوم الخميس الماضي.

ويعاني الشياطين الحمر من غيابات متعددة بسبب الإصابات، أبرزها النجم الفرنسي بول بوغبا عن الفريق.

عودة قريبة

وقالت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية إن النرويجي أولي غونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد كشف عن توقعه بعودة اللاعبين المصابين لصفوف الفريق قبل نهاية الشهر الجاري.

ويغيب الرباعي بول بوغبا وايريك بايلي وديوجو دالوت، وسكوت ماكتومناي عن صفوف اليونايتد منذ فترة طويلة بسبب الإصابات.

وقال سولشاير في تصريحات صحفية أبرزتها ”ديلي ميل“: “ آمل أننا سنتمكن من استعادة اللاعبين المصابين قبل نهاية العام الحالي“.

وأضاف: “ نأمل أن نرى سكوت وبوغبا وإيريك ديوجو مرة أخرى قريبًا، لقد كانت مباراة أستانا فرصة جيدة لتجربة بعض اللاعبين البدلاء تمهيدًا لدمجهم في تشكيلة الفريق“.

غيابات مؤثرة

ويغيب الإيفواري الدولي إيريك بايلي عن صفوف مانشستر يونايتد منذ بداية الموسم الجاري بسبب إصابته في الركبة، بينما يغيب بول بوغبا عن الفريق منذ سبتمبر الماضي بعد الإصابة التي تعرض لها في كاحل القدم.

كما يغيب ديوجو دالوت عن الفريق بسبب إصابة عضلية في الفخذ، في حين يعاني ماكتوميناي من إصابة في الكاحل.

وينتظر سولشاير عودة لاعبيه المصابين واكتمال صفوف الفريق الذي سيمثل دفعة قوية فيما تبقى من مباريات هذا الموسم.

ويسعى مانشستر يونايتد لاستعادة نغمة الانتصارات عندما يستضيف أستون فيلا على ملعبه أولد ترافورد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز بعد الخسارة الأخيرة أمام أستانا.

موقف بوغبا

على الجانب الآخر ما زال موقف النجم الفرنسي بول بوغبا من الاستمرار مع اليونايتد غامضًا في ظل التقارير التي تؤكد رغبة ريال مدريد الإسباني في ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقالت صحيفة ”ميرور“ البريطانية، إن ريال مدريد قرر تقديم عرض رسمي للتعاقد مع الدولي الفرنسي بول بوغبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال الميركاتو الشتوي.

ويستعد فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد لتقديم عرض ضخم يصل إلى 73 مليون جنيه إسترليني مقابل التعاقد مع بوغبا الذي انتقل إلى مانشستر يونايتد العام 2016 قادمًا من يوفنتوس الإيطالي، مقابل 89 مليون جنيه إسترليني.

وأضافت الصحيفة أن ريال مدريد سيعرض انتقال اثنين من لاعبيه بجانب المقابل المالي لإقناع إدارة مانشستر يونايتد بالتخلي عن النجم الفرنسي.

وأوضحت ”ميرور“ أن الكولومبي جيمس رودريغيز سيتم عرضه على مانشستر يونايتد، حيث شارك في 9 مباريات فقط خلال الموسم الجاري بعد عودته من الإعارة التي امتدت موسمين في بايرن ميونيخ الألماني.

وذكرت الصحيفة أن النرويجي أولي جونار سولشاير قد يحبذ فكرة انضمام رودريغيز إلى فريقه الذي يحتاج إلى إضافة في منطقة صناعة اللعب.

ويظهر اسم ماريانو دياز كثاني الأسماء التي ينوي ريال مدريد عرضها على مانشستر يونايتد، خاصة في ظل حاجة مانشستر يونايتد لتدعيم خط هجومه بعد رحيل الثنائي روميلو لوكاكو واليكسيس سانشيز إلى إنتر ميلان خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ويمكن أن يلعب ماريانو دياز دور البديل الجيد لماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد في المرحلة المقبلة، خاصة في ظل نقص خبرة الشاب ميسون جرينوود.

تمرد بوغبا

وكانت إذاعة ”كادينا كوبي“ الإسبانية قد أكدت أن بوغبا يتمرد على مانشستر يونايتد لإجبار إدارة النادي الإنجليزي على بيعه في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، يناير 2020.

ونقلت الإذاعة عن مصادر مطلعة داخل غرفة ملابس مانشستر يونايتد قولها: ”بوغبا سليم تمامًا، وتعافى من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب ما يقرب من شهرين حاليًّا، إلا أنه يضغط على إدارة النادي لبيعه في يناير“.

وتابعت في تقرير سابق: ”سولشاير، الذي كان رافضًا وبشدة الموافقة على رحيل بوغبا في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، سيقبل الآن بيعه في يناير بأعلى مقابل مادي ممكن، ويمكن أن تصل قيمة الصفقة في الوقت الحالي إلى 150 مليون يورو“.