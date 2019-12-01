زيدان يتحدى إدارة ريال مدريد في صفقة كريستيان إريكسين بسبب إيسكو

كشفت تقارير صحفية وجود أزمة خلف الكواليس بين إدارة نادي ريال مدريد الإسباني والمدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

وقالت صحيفة ”ديفنسا سنترال“، إن رئيس نادي ريال مدريد فلورنيتنو بيريز وإدارة الميرينغي يرغبان في حسم صفقة الدنماركي كريستيان إريكسين، نجم نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، في أقرب فرصة ممكنة، في الوقت الذي يعارض فيه زيدان إتمام تلك الصفقة.

معارضة زيدان

وينتهي عقد إريكسين مع توتنهام بنهاية الموسم الجاري، يونيو 2020، وأشارت تقارير إلى أن اللاعب أنهى جميع الاتفاقات الخاصة بعقده مع ريال مدريد بالفعل، ولم يتبق سوى الإعلان الرسمي، وموعد انتقال إريكسين إلى صفوف النادي الملكي، وما إذا كان ذلك سيكون في يناير المقبل أو مع نهاية الموسم.

وأضافت الصحيفة بقولها، في تقرير نشرته اليوم الأحد: ”على العكس من رؤية إدارة ريال مدريد، فإن زيدان لا يريد ضم إريكسين إلى الفريق، ويرى أن استمرار إيسكو سيكون مفيداً بشكل أكبر لوسط الملعب في الميرينغي، خاصة بعد أن استعاد الأخير مستواه إلى حد كبير، وقدّم مباراتين جديدتين أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، وأمس أمام ديبورتيفو ألافيس في الليغا“.

قدرات إيسكو

وأكدت ”ديفنسا سنترال“ المدريدية أن زيدان يومن تماماً بقدرات إيسكو الفنية، ولا يرغب في ضم إريكسين إلى صفوف ريال مدريد، خاصة أن هدفه الأول هو التعاقد مع مواطنه بول بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، وليس إريكسين.

وشارك إيسكو، 27 عاماً، هذا الموسم في 10 مباريات، ولكنه كان نادراً ما يدخل في التشكيل الأساسي، وهو ما حدث بالفعل في مباراتي سان جيرمان وألافيس، بعد أن استعاد اللاعب فورمته البدنية والفنية بشكل كبير خلال فترة التوقف الدولية الأخيرة.

وينتهي عقد إيسكو مع ريال مدريد في صيف 2022، وارتبط اللاعب طويلاً بالرحيل عن ”سانتياغو برنابيو“، خاصة في ولاية المدرب الأرجنتيني السابق سانتياغو سولاري، ولكن عودة زيدان منحته بارقة أمل في الاستمرار.

وأشارت صحيفة eldesmarque الإسبانية إلى أن إريكسين أنهى جميع المفاوضات الخاصة بانتقاله إلى ريال مدريد، واتفق بالفعل على تفاصيل عقده مع النادي الملكي.

وأكدت الصحيفة أن الإعلان الرسمي عن الصفقة سيتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

خيارات ريال مدريد

وتابعت: ”يملك ريال مدريد حالياً خيارين في التعاقد مع إريكسين، الأول ضمه في يناير المقبل مقابل 25 مليون جنيه إسترليني، قبل 6 أشهر على نهاية عقده مع توتنهام، والثاني هو الانتظار إلى نهاية الموسم، حيث سيصبح لاعباً حراً ويمكن أن ينتقل إلى الميرينغي مجاناً، وهو الأمر الذي يفضله رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز“.

وأضافت: ”جاء وصول البرتغالي جوزيه مورينيو إلى مقعد القيادة الفنية في توتنهام خلفاً للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو ليثير بعض التفاؤل لدى جماهير السبيرز، من إمكانية استمرار إريكسين مع الفريق، ولكن يبدو أن اللاعب حسم موقفه تماماً، ولن يجدد عقده مع الفريق اللندني“.

وتواجه إدارة توتنهام مأزقاً حقيقياً بنهاية الموسم الجاري، حيث تنتهي عقود إريكسين وتوبي ألديرفيريلد ويان فرتونخين، لاعبي الفريق، مما يضع مسئولي الفريق في أزمة كبيرة حال رحيل اللاعبين الثلاثة.

وكشفت تقارير صحفية خطة نادي ريال مدريد لتعزيز هجومه بصفقة من العيار الثقيل في الموسم المقبل، في ظل التعقيدات التي تواجه خطته لضم كيليان مبابي، نجم هجوم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال موقع le10sport الفرنسي إن إدارة ريال مدريد حوّلت بوصلتها نحو الدوري الإنجليزي الممتاز، البريمييرليغ، وبالتحديد إلى نادي توتنهام هوتسبير.

غارة إنجليزية

وأشار الموقع إلى أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز يرغب بشدة في التعاقد مع هاري كين، هداف توتنهام والمنتخب الإنجليزي، حيث يرى أن اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً سيكون إضافة كبيرة لهجوم الريال على المدى البعيد.

وتابع: ”رصدت إدارة ريال مدريد 200 مليون يورو للتعاقد مع هاري كين في صيف 2020، وترغب في استغلال العلاقة المعقدة بين مورينيو ونجوم الأندية التي يقوم بتدريبها في إغراء كين للرحيل عن السبيرز إلى النادي الملكي“.