جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على ديبورتيفو ألافيس (صورة)

حقق ريال مدريد فوزًا مهمًا بنتيجة (2-1) خلال مواجهة ديبورتيفو ألافيس، مساء اليوم السبت، في معقل الأخير ”مينديزوروزا“ في إطار منافسات الجولة الـ15 من الليغا.

وسجل الأهداف لريال مدريد راموس في الدقيقة 52، وكارفاخال في الدقيقة 69، بينما لديبورتيفو ألافيس سجل لوكاس بيريز من ركلة جزاء في الدقيقة 65.

وبهذا الانتصار يقفز ريال مدريد لصدارة الليغا بشكل مؤقت برصيد 31 نقطة، بينما يتجمد رصيد ديبورتيفو ألافيس عند 18 نقطة في المركز الثالث عشر.

مع بداية الشوط الثاني، حصل توني كروس على ركلة حرة غير مباشرة على الطرف الأيمن، وأرسل كرة عرضية إلى منطقة الجزاء، استغلها سيرجيو راموس وسدد بالرأس على يمين الحارس باتشيكو، ليمنح الميرنغي التقدم في الدقيقة 52.

وقرر حكم المباراة احتساب ركلة جزاء لديبورتيفو ألافيس في الدقيقة 63، بسبب تدخل سيرجيو راموس العنيف على خوسيلو، وانبرى لتنفيذها لوكاس بيريز الذي سدد أقصى يسار الحارس أريولا في الدقيقة 65، ومنح التعادل لفريقه.

ونجح داني كارفاخال في تسجيل الهدف الثاني، وإعادة الميرنغي للتقدم، حيث استغل ارتداد الكرة من حارس ألافيس باتشيكو إثر محاولة من زميله إيسكو، وسدد الكرة في الشباك الخالية في الدقيقة 69.