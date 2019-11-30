كيف أحرج جوزيه مورينيو نجم فريقه سون؟ (فيديو)

واصل نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي انتفاضته منذ أن تولى البرتغالي جوزيه مورينيو، قيادة الفريق خلفًا للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

وصعد توتنهام إلى المركز الخامس في الدوري الإنجليزي، البريمييرليغ، وحجز بالفعل مقعده في دور الـ16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

بصمات مورينيو

ونجح مورينيو في قيادة توتنهام لتحقيق الفوز الثالث على التوالي في غضون 8 أيام فقط، بعد أن انتصر السبيرز أولًا على وستهام يونايتد 3-2 يوم الأحد الماضي، ثم فاز على أولمبياكوس اليوناني 4-2 في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء، قبل أن يقتنص فوزًا غاليًا على بورنموث اليوم السبت، 3-2 في الدوري الإنجليزي، البريمييرليغ.

ووضحت بصمات مورينيو على أداء توتنهام، خاصة من الناحية الهجومية، بعد أن سجّل الفريق 10 أهداف في 3 مباريات، إلا أن الأزمات الدفاعية لا تزال تمثل صداعًا في رأس ”سبيشيال وان“، بعد أن تلقّت شباك السبيرز 6 أهداف، وكاد بورنموث اليوم أن يعود بنقطة التعادل بعد أن أحرز هدفين قلّص بهما الفارق، إلا أن كالوم ويلسون أهدر فرصة الريمونتادا في الثانية الأخيرة.

لقطات طريفة

ولم يخلُ مشوار مورينيو مع توتنهام خلال المباريات الثلاث الماضية من اللقطات المثيرة، التي بدأها مع كالوم هاينز، جامع الكرات في ملعب توتنهام، البالغ من العمر 15 عامًا، والذي ساعد السبيرز في تسجيل الهدف الثاني في مرمى أولمبياكوس، وحرص مورينيو على مصافحته.

وسجلت كاميرات الفيديو لقطة أخرى مثيرة لمورينيو، ولكنها كانت هذه المرة مع لاعبه الكوري الجنوبي هيونغ مين سون، بعد نهاية مباراة توتنهام وأولمبياكوس.

وحاول سون مصافحة مورينيو أكثر من مرة في الممر الواصل إلى غرفة خلع الملابس، ولكن مورينيو تجاهل سون مرتين على الأقل، وذهب لمصافحة لاعبي الفريق المنافس، قبل أن ينتبه أخيرًا عبر أحد المسؤولين عن التأمين في الإستاد، والذي أبلغه بأن سون يريد مصافحته، فقام مورينيو أخيرًا بمصافحة اللاعب وعناقه بحرارة.

جوزيه مورينهو وسون ????pic.twitter.com/hecnpnVdHW — EPL World (@EPLworld) November 30, 2019

صفقات جديدة

وذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية أن البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب توتنهام وضع مواطنيه المدافع روبين دياز لاعب بنفيكا، وبرونو فيرنانديز لاعب وسط سبورتنغ لشبونة، كهدفين في سوق الانتقالات القادمة؛ لتعزيز صفوف فريقه الجديد.

وحسب الصحيفة، فقد لجأ المدرب البرتغالي لوكيل أعماله ومواطنه خورخي مينديز، لمعرفة وضعية اللاعبين، وإمكانية التعاقد معهما سواء في فترة الانتقالات الشتوية القادمة أو حتى الصيف المقبل.

ويأتي اهتمام مورينيو باللاعبين لكون 3 لاعبين من فريقه تنتهي عقودهم الصيف المقبل، وهم المدافعان الدوليان البلجيكيان توبي الديرفيريلد ويان فيرتونخين ولاعب الوسط الدولي الدانماركي كريستيان إريكسن.

وأكد المدرب البرتغالي في تصريحاته السابقة أنه سيعتمد على كل لاعبيه حتى الذين تنتهي عقودهم الصيف القادم، لكنه في نفس الوقت تحدث عن أهمية مستقبل اللاعبين في منحهم الفرصة للعب.

ويعرف المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو أن مواطنيه روبين دياز وبرونو فيرنانديز محط اهتمام عدة فرق أوروبية كبيرة في سوق الانتقالات وسيجد منافسة قوية لضمهما.

وكان برونو فيرنانديز على طاولة توتنهام في الصيف الماضي لتعويض رحيل الدانماركي إريكسن نحو ريال مدريد، لكن الفريق لم ينجح في التعاقد معه بعد قرار الدولي الدنماركي البقاء حتى نهاية عقده والرحيل مجانًا.

ويبقى مانشستر يونايتد أبرز منافسي توتنهام على اللاعبين، حيث يبحث بدوره عن تعزيز صفوفه بلاعبين جدد في الشتاء والصيف القادمين، ويأمل النرويجي أولي غونار سولشاير في تعزيز دفاعه ووسط ميدانه بالدوليين البرتغاليين.

وأصبح روبين دياز البالغ 22 سنة من أهم المدافعين المطلوبين من فرق أوروبية بعد تألقه الكبير رفقة بنفيكا في الموسمين الماضيين، كما أصبح لاعبًا دوليًا في منتخب البرتغال وساهم في وصوله لنهائيات أمم أوروبا 2020.

بينما يبقى برونو فيرنانديز من أفضل لاعبي الوسط في أوروبا المطلوبين لفرق كبيرة، وارتبط اسمه بالرحيل عن سبورتيغ لشبونة بعد موسم مذهل توجه بتسجيل 32 هدفًا و18 تمريرة حاسمة، كأفضل لاعب وسط في تسجيل الأهداف في أوروبا.