توتنهام يواصل انتصاراته ويعبر بورنموث ليرتقي خامسًا في ترتيب الدوري الإنجليزي

واصل توتنهام انتصاراته مع المدرب الجديد جوزيه مورينيو عندما صمد أمام انتفاضة بورنموث ليفوز 3-2، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت في الدوري الإنجليزي.

وأحرز ديلي آلي هدفين ليقود توتنهام لفوزه الثالث في ثلاث مباريات مع مورينيو، الذي تولى المسؤولية بعد إقالة ماوريسيو بوكيتينو، بعد تغلبه على وست هام وأولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي.

وافتتح آلي التسجيل في الدقيقة 21 من مدى قريب قبل أن يضاعف الفارق بعد خمس دقائق من الشوط الثاني.

وجعل موسى سيسوكو النتيجة 3-صفر، لكن للمرة الثانية على التوالي في الدوري تهتز شباك توتنهام بهدفين قرب النهاية.

ففي مباراة وست هام استقبلت شباكه هدفين في آخر 17 دقيقة وتكرر الأمر أمام بورنموث الذي قلص الفارق عبر هاري ويلسون في الدقيقتين 73 والسادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

لكن توتنهام صمد ليحقق فوزه الثاني على التوالي في الدوري لأول مرة منذ أبريل نيسان.

وقفز توتنهام إلى المركز الخامس برصيد 20 نقطة من 14 مباراة متأخرًا بست نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع.

وتراجع بورنموث إلى المركز 12 وله 16 نقطة مثل وست هام الذي خطف فوزًا مفاجئًا في إستاد ستامفورد بريدج بهدف كريسويل في الدقيقة 48 بعدما راوغ ريس جيمس مدافع تشيلسي وسدد في مرمى كيبا أريزبالاجا.

وألغى الحكم هدفًا ثانيًا لفريق المدرب مانويل بليجريني، الذي حقق أول فوز خارج ملعبه منذ أغسطس آب، في الدقيقة 69 بداعي لمسة يد ضد ميخائيل أنطونيو.

ووضع كريستال بالاس حدًا لصيامه عن الانتصارات في خمس مباريات في الدوري بتغلبه 2-صفر على مستضيفه بيرنلي.

ورفع كريستال بالاس رصيده إلى 18 نقطة في المركز العاشر مثل بيرنلي صاحب المركز الثامن، متأخرًا بفارق الأهداف على أرسنال الذي يحل ضيفًا على نوريتش سيتي غدًا الأحد، في أول مباراة للمدرب المؤقت فريدي يونجبيرج‭ ‬بعد إقالة الإسباني أوناي إيمري.