حارس وست هام يونايتد ينهمر بالبكاء بعد مشاركته الأولى في الدوري الإنجليزي (فيديو)

احتفل ديفيد مارتن، حارس مرمى وست هام يونايتد، بظهوره الأول مع الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز وعمره 33 عامًا بشكل مثير للعواطف حيث حافظ على نظافة شباكه بالفوز بهدف مقابل لا شيء على مستضيفه تشيلسي يوم السبت.

وانتظر مارتن وقتًا طويلًا للغاية للمشاركة أساسيًا مع وست هام يونايتد واستغل إصابة الحارس الأساسي البولندي لوكاس فابيانسكي ليخوض مباراته الأولى في البريميرليغ.

وعقب انتهاء المباراة انهمرت دموع مارتن وذهب للشباك قبل أن يعود إلى الملعب وينزل على الأرض ويدخل في نوبة بكاء ليحضر زملاؤه لمواساته والإشادة بأدائه خلال المباراة.

وكان وست هام يحتل المركز الخامس في سبتمبر/أيلول الماضي قبل أن يخوض سلسلة من سبع مباريات دون انتصار من بينها خمس هزائم.

بلقاءه الأول مع الفريق، حارس وست هام ديڤيد مارتن كان مليئ بالعواطف بعد مشاركته لأول مرة بمسيرته في البريميرليغ (عمره 33) وخروجه بشباك نظيفة❤️. pic.twitter.com/JXfQJ0NO1F — EPL World (@EPLworld) November 30, 2019

وابتعد الفريق اللندني بثلاث نقاط فوق منطقة الهبوط، لكنه يتأخر بخمس نقاط فقط عن شيفيلد يونايتد صاحب المركز السادس.

لكن عقب انتصاره المفاجئ اليوم على تشيلسي المتألق رفع رصيده إلى 16 نقطة في المركز 13 بعدما حقق انتصاره الرابع في 14 مباراة.

وقال التشيلي مانويل بيليغريني المدير الفني لوست هام قبل مواجهة تشيلسي إن فريقه سيواصل القتال للعب في أوروبا الموسم المقبل.

وتزامن تراجع وست هام في جدول الترتيب مع غياب الحارس الأساسي فابيانسكي منذ سبتمبر/ أيلول بسبب إصابة في الفخذ.

ويتوقع عودة الدولي البولندي أواخر الشهر المقبل ولم يخرج وست هام بشباك نظيفة منذ غيابه بينما أخفق الحارس روبرتو خيمينيز في ترك بصمة وارتكب عددًا من الأخطاء لتمنى شباكه بأهداف.

وقال بيليغريني: ”كان فابيانسكي يحتاج فترة للتعافي بعد خضوعه لجراحة. سنرى ما الذي سيقوله الأطباء. موعد عودته المبدئي كان في عيد الميلاد لكن لا يمكننا الكشف عن موعد نهائي“.