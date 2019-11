مورينيو بعد مباراة توتنهام ضد وست هام: ديلي آلي من بين أفضل لاعبي العالم

كال جوزيه مورينيو المديح للاعبه ديلي آلي بعدما ساعد توتنهام هوتسبير على الفوز 3-2 على وست هام يونايتد في استاد لندن، ليحقق المدرب البرتغالي الانتصار مع عودته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت.

وقبل المباراة طالب مورينيو لاعبه آلي، صاحب المستويات غير الثابتة، بإظهار أفضل إمكاناته، وكان اللاعب البالغ عمره 23 عامًا عند مستوى التوقعات بعدما بذل مجهودًا هائلًا في الإعداد للهدف الثاني.

وبدا أن الكرة ستجتاز الخط الجانبي للملعب قبل أن يسقط آلي أرضًا ويمررها ببراعة إلى زميله سون هيونج-مين، ليتوغل اللاعب الكوري الجنوبي بالكرة ويصنع الهدف لزميله لوكاس مورا بعد كرة عرضية.

وقال مورينيو الذي احتضن لاعب الوسط عند خروجه من الملعب إنه ”جيد جدًا بشكل يجعل من غير المفترض ألا يكون من بين الأفضل في العالم وألا يلعب مع المنتخب الوطني“.

وساهم آلي أيضًا في الهدف الافتتاحي، إذ أرسل تمريرة رائعة إلى سون وبدا أنه استعاد أفضل مستوياته بعد فترة من التراجع كلفته موقعه في تشكيلة إنجلترا.

وقال مورينيو: ”أنا سعيد من أجله. قضيت معه القليل من الدقائق في المران وخارج الملعب. نحن نقول إنه يجب عودة أفضل نسخة من ديلي آلي“.

وقاد مورينيو ناديه الجديد لتحقيق فوزه الأول في الدوري خارج أرضه في عشرة أشهر، لكنه يحتاج إلى تعزيز قوة الدفاع بعد استقبال هدفين قرب النهاية والخروج بشباك نظيفة مرة واحدة فقط طوال الموسم.

وقال مورينيو: ”كنت سعيدًا حقًا قبل استقبال الهدفين، وكنا نلعب بشكل رائع وكنا نؤدي الأشياء التي تدربنا عليها. كان ينبغي أن نجعل النتيجة 4-صفر ونحسم اللقاء“.

وأضاف: ”نحن محظوظون، إنني أملك خبرة سنوات عديدة في الدوري الإنجليزي، لذا أبلغت اللاعبين بين الشوطين أنه حتى إذا تقدمنا 3-صفر في الدقيقة 85 فإن الخيارات تبقى مفتوحة في المباراة“.

