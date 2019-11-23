توتنهام يحقق فوزه الأول تحت قيادة مورينيو ويرتقي سادسًا في ترتيب الدوري الإنجليزي (فيديو)

حقق توتنهام انتصارًا مثيرًا في المباراة الأولى تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، وذلك بالتغلب خارج ميدانه على وست هام بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت على ملعب لندن الأولمبي، ضمن لقاءات الجولة رقم 13 من الدوري الإنجليزي.

وسجل ثلاثية توتنهام هيونغ مين سون (36) ولوكاس مورا (43) وهاري كين (49)، وسجل هدفي وست هام ميشيل أنطونيو (73) وأنجيلو أوجبونا (96).

وبتلك النتيجة رفع توتنهام رصيده إلى 17 نقطة، ليحتل المركز السادس ”مؤقتًا“، بينما تجمد رصيد وست هام عند 13 نقطة في المركز 16.

افتتح توتنهام التسجيل في الدقيقة 36 عبر سون، وذلك بعد تلقيه تمريرة مميزة من قبل ديلي ألي داخل منطقة الجزاء، ليراوغ بعدها المدافع ديوب ويسدد مباشرة مسجلًا الهدف الأول في المباراة.

وعزز توتنهام تقدمه في الدقيقة 43، بعد انطلاقة مميزة من سون على الجانب الأيسر، ليرسل عرضية أرضية أسكنها لوكاس مورا في الشباك.

وسجل هاري كين الهدف الثالث لتوتنهام، بعدما تلقى عرضية متقنة من الجانب الأيمن من قبل أورييه، ليسدد رأسية سكنت شباك الحارس روبرتو.

وقلص أنطونيو الفارق، بتسجيل الهدف الأول لوست هام في الدقيقة 73، بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، لم يتمكن جازانيجا من التصدي لها.

وسجل وست هام الهدف الثاني في الدقيقة 89 عبر رايس، بعد متابعته لكرة عرضية من ركلة ركنية، قبل أن تلغيه تقنية الفار بسبب التسلل.