جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف هاري كين في مباراة وست هام ضد توتنهام (صورة)

سجل الدولي الإنجليزي هاري كين هدفًا خلال مباراة فريقه توتنهام ضد وست هام يونايتد، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب لندن، في افتتاح مباريات الجولة 13 للبريميرليغ.

ورفع كين رصيده إلى 7 أهداف محتلًا المركز الخامس مشاركة مع النجمين رحيم سترلينغ، لاعب مانشستر سيتي، وساديو ماني، لاعب ليفربول بذات الرصيد، فيما يتصدر القائمة جيمي فاردي، نجم ليستر سيتي، برصيد 11 هدفًا، ويطارده تامي أبراهام، نجم تشيلسي برصيد 10 أهداف، ويأتي ثالثًا، سيرجيو أغويرو، نجم مان سيتي برصيد 9 أهداف ثم بيير أوباميانغ، نجم آرسنال، برصيد 8 أهداف.

وافتتح الكوري الجنوبي سون هيونغ مين سون، نجم توتنهام، التسجيل للسبيرز، في شباك وست هام، اليوم السبت، قبل أن يصنع الهدف الثاني الذي سجله البرازيلي لوكاس مورا والثالث هاري كين.

وبحسب شبكة ”أوبتا“ للإحصائيات، فإن سون أصبح هداف توتنهام في جميع المسابقات خلال عام 2019، بعد أن سجل 19 هدفًا.

ويتفوق سون بفارق هدفين عن هاري كين مهاجم توتنهام، والذي سجل 17 هدفًا فقط خلال عام 2019.

وأشارت شبكة ”سكواكا“ للإحصائيات، إلى أن هذه المرة الأولى التي يسجل ويصنع سون فيها خلال لقاء واحد في البريميرليج هذا الموسم.

وتعد هذه المباراة هي الأولى للبرتغالي جوزيه مورينيو، على مقعد المدير الفني لتوتنهام، بعد أن تولى المسؤولية خلفًا للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

وبات سون صاحب أول هدف في مسيرة مورينيو مع توتنهام، كما كان الأيسلندي إيدور جوديونسون صاحب أول هدف خلال ولايته الأولى لتشيلسي، وكذلك خوان ماتا الذي سجل أول الأهداف أثناء قيادة ”سبيشيال وان“ لمانشستر يونايتد.

وعادت شبكة ”أوبتا“ وأكدت أن مورينيو نجح في الفوز خلال 36 مباراة في البريميرليغ، أنهى شوطها الأول متقدمًا بهدفين أو أكثر.