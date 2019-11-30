أهداف مباراة ليفربول ضد برايتون.. 2-1 لـ“الريدز“ (فيديو)

سجل فيرجيل فان دايك الهدف الأول لفريق ليفربول في شباك نظيره برايتون، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب آنفيلد، في إطار مباريات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي الدقيقة 24 يرتقي فان دايك لركلة ركنية ويسجل الثاني للريدز.

وفي الدقيقة 79 يسجل لويس دينك الهدف الأول لفريق برايتون.

الدوري الانجليزي | ليفربول 2 × 1 برايتون | هدف اول برايتون HD استغل فهاوة الحارس ???????????????????????????? Via : @if24hd_ pic.twitter.com/7O0HGWRydb — فهدوفيتش (@Irina90Khokhria) November 30, 2019

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب المسابقة وفي رصيده 37 نقطة، وحقق الريدز الفوز على برايتون، في آخر 7 مباريات جمعت بين الفريقين في جميع المسابقات، وسجل ليفربول في الـ7 مباريات هدفًا، واستقبلت شباكه 5 أهداف فقط.

وخسر برايتون 8 مباريات من 10 زيارات لليفربول في الدوري الإنجليزي (تعادل وحيد وانتصار وحيد)، وكان ذلك الانتصار في مارس 1982 بنتيجة 1/0.

ولم يخسر ليفربول في آخر 30 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز (فاز 25 وتعادل 5 مرات)، وحال تفادي الريدز الخسارة أمام برايتون، فإنه سيعادل رقمه القياسي السابق بعدم الخسارة في 31 مباراة متتالية في الدوري والذي حققه بين مايو 1987 ومارس من 1988.

كما حقق ليفربول الانتصار في آخر 13 مباراة على ملعبه في الدوري الإنجليزي، وهي أطول سلسلة انتصارات متتالية للريدز في عصر البريميرليغ، وسبق وأن حقق 21 انتصارًا متتاليًا على ملعبه في الدوري، بين يناير وديسمبر 1972.

ومنذ فوزه 3/0 على واتفورد في الجولة الأولى، لم يحقق برايتون أي انتصار خارج ملعبه في المباريات الخمس التالية (تعادل وحيد و4 خسائر)، كما خسر الفريق آخر 3 مباريات خارج أرضه.

وكانت آخر مرة خسر فيها برايتون 4 مباريات متتالية في الدوري خارج ميدانه، في الفترة بين شهري مايو وأغسطس 2018، وأتت الخسارة الرابعة آنذاك أمام ليفربول بالذات.

ويملك ليفربول أكبر فارق بين التسديدات التي سددها على المرمى هذا الموسم وبين التسديدات التي هددت مرماه بواقع 45، حيث سدد لاعبو الريدز 81 تسديدة وتعرض مرماهم لـ36 تسديدة، أما برايتون فالفارق بالسالب (-25) بعد تسديد 43 كرة والتعرض لـ68 تسديدة.