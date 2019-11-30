التشكيلة الرسمية لمباراة ليفربول ضد برايتون اليوم في الدوري الإنجليزي

كشف الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، تشكيل الفريق لمواجهة برايتون، ضمن الجولة 14 من الدوري الإنجليزي.

ويشارك الدولي المصري محمد صلاح في التشكيل الأساسي، بعدما عاد من الإصابة في لقاء نابولي، الأربعاء الماضي، على ملعب أنفيلد رود.

وغاب صلاح عن آخر مواجهة في الدوري الإنجليزي الممتاز لليفربول أمام كريستال بالاس، وفضل كلوب عدم المجازفة به.

ويعوض تشامبرلين، البرازيلي المصاب فابيينو الذي سيغيب حتى يناير المقبل عن ليفربول.

تشكيل ليفربول أمام برايتون:

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: فان دايك، لوفرين، روبرتسون، أرنولد

الوسط: فينالدوم، هندرسون، تشامبرلين

الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، فيرمينو