مانشستر سيتي يواصل نزيف النقاط بالتعادل أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي (فيديو)

أجبر نيوكاسل يونايتد نظيره مانشستر سيتي على التعادل 2-2، مساء السبت، في افتتاح الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم سيتي أولًا عبر رحيم سترلينغ في الدقيقة 22، قبل أن يعادل جيترو فيليمس النتيجة لنيوكاسل في الدقيقة 25، وكاد سيتي يخرج فائزًا عن طريق هدف من كيفن دي بروين (82)، لكن جونجو شيلفي منح نيوكاسل نقطة ثمينة بهدف في الدقيقة 88.

وارتفع رصيد سيتي إلى 29 نقطة في المركز الثالث، بفارق 8 نقاط وراء المتصدر ليفربول الذي سيلعب لاحقًا أمام ضيفه برايتون، فيما رفع نيوكاسل رصيده إلى 16 نقطة.

وافتتح سيتي التسجيل عن طريق سترلينغ الذي تلقى تمريرة بكعب القدم من دافيد سيلفا، ليضع الكرة منخفضة في الشباك.

نيوكاسل 2 × 2 مانشستر سيتي | أهداف اللقاء " ????#NEWMCI

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حسابي الأساسي : @FasterGoal pic.twitter.com/7mN8sXfx4y — MOOZ230 (@mooz230) November 30, 2019

لم يهنأ مانشستر سيتي بتقدمه طويلًا، فحقق نيوكاسل التعادل في الدقيقة 25، عندما تلقى فيليمس تمريرة ألميرون، ليضع الكرة في الزاوية السفلية اليمنى لمرمى الحارس البرازيلي إيدرسون.

وأهدى دي بروين فريقه التقدم في الدقيقة 82، بعدما وصلت إليه كرة مقطوعة من دفاع نيوكاسل، ليسدد كرة قوية ارتدت من عارضة المرمى إلى داخل الشباك.

وأجرى سيتي تبديلًا دفاعيًا بإشراك لاعب الارتكاز رودري مكان غير الموفق جيسوس من أجل الحفاظ على التقدم، لكن نيوكاسل تمكن من إعادة المباراة إلى نقطة البداية بهدف في الدقيقة 88؛ إثر تسديدة مركزة لشيلفي استقرت على يمين الحارس إيدرسون، وكاد سترلينغ يسجل هدف الفوز في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، بيد أن الحارس دوبرافكا أنقذ محاولته.