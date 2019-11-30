مع اهتمام ريال مدريد وباريس سان جيرمان.. فيرجيل فان دايك يحسم مستقبله

كشفت تقارير صحفية فرنسية موقف المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي في ظل اهتمام ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وبحسب موقع ”le10sport“، فإن باريس سان جيرمان يرغب في التعاقد مع فيرجيل فان دايك مقابل 130 مليون يورو في الصيف المقبل، ليحل محل البرازيلي تياغو سيلفا، حيث يعتقد البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي للنادي الفرنسي، أن فان دايك هو أنسب مدافع لتعويض سيلفا في الصيف المقبل.

لكن ”le10sport“ قال إن فان دايك سيتجاهل ريال مدريد وباريس سان جيرمان، ويريد البقاء مع ليفربول وتمديد عقده مع بطل دوري أبطال أوروبا.

ولفت الموقع الانتباه إلى أن فان دايك يتوقع حصوله على راتب في ليفربول، أكبر مما يتقاضاه ماتياس دي ليخت مدافع يوفنتوس الذي يحصل على 15 مليون يورو سنويًا مع السيدة العجوز.

وأصبح فان دايك، البالغ من العمر 28 عامًا، أحد أهم لاعبي ليفربول وأحد أفضل المدافعين في العالم، إن لم يكن أفضلهم، منذ انضمامه إلى ليفربول، قادمًا من ساوثهامبتون في يناير 2018، مقابل 75 مليون جنيه إسترليني.

ويتطلع فان دايك لقيادة ليفربول للقب الدوري الإنجليزي الممتاز، الغائب عن خزائن الريدز من التتويج بموسم 1989/1990، بعد قيادة الريدز للقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

ويرتبط فان دايك مع ليفربول بعقد حتى العام 2023، وشارك المدافع الهولندي في 92 مباراة مع ليفربول، سجل فيها 8 أهداف وصنع 5.

وفي سبتمبر الماضي ذكرت صحيفة ”ميرور“، أن فان دايك جدد عقده مع ليفربول لـ 5 مواسم، ومن المنتظر أن يحصل على راتب أسبوعي ضخم يصل إلى 200 ألف جنيه إسترليني، بدلًا من راتبه الحالي (125 ألف جنيه إسترليني)، لكن ”ليفربول إيكو“، قالت إن هذه التقارير غير صحيحة، وإنه ليس لدى ليفربول أي خطط وشيكة لبدء محادثات بشأن عقد تجديد فيرجيل فان دايك، وأضافت أن فان دايك شعر بالذهول عند سماعها.

ساديو ماني

ويثق ساديو ماني مهاجم ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بقدرة فريقه على تجاوز جدول المباريات المزدحم، خلال ديسمبر/ كانون الأول، دون إرهاق.

ويخوض الفريق القادم من منطقة مرسيسايد 9 مباريات في 4 بطولات، الشهر المقبل، إذ يلعب ضد أستون فيلا في كأس الأندية الإنجليزية للمحترفين يوم 17 ديسمبر، قبل يوم واحد من خوض أول مباراة في كأس العالم للأندية في قطر.

وتعادل حامل لقب دوري أبطال أوروبا مع ضيفه نابولي دون أهداف في دور المجموعات، يوم الأربعاء، لكن ماني أشار إلى أن اللاعبين لن يعانوا لمواجهة الإرهاق الذهني.

وأبلغ اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا وسائل إعلام بريطانية: ”الإرهاق يكون ذهنيًا، لذا لو تعافى الجسد بشكل جيد لن يكون من الصعب اللعب في كل مباراة“.

وأضاف: ”لو احتاجنا الفريق والمدرب أعتقد أننا سنلعب وسنساعد الفريق، وأنا هنا للعمل كل يوم وأكون مستعدًا للعب في كل يوم“.

وشارك مهاجم السنغال في جميع مباريات ليفربول في الدوري هذا الموسم، وأحرز 8 أهداف، كما خاض 5 مباريات في دوري الأبطال.

ولعب زميلاه في الهجوم روبرتو فيرمينو ومحمد صلاح 18 و16 مباراة على الترتيب بجميع المسابقات حتى الآن، بغض النظر عن مباراة درع المجتمع وكأس السوبر الأوروبية.

وقال ماني:“إن الفوز بدوري الأبطال في الموسم الماضي قاد ليفربول إلى آفاق جديدة، وإن النجاح في كأس العالم للأندية، التي تقام في الفترة من 11 وحتى 22 ديسمبر، سيكون بمثابة قوة دفع“.

وأضاف: ”أقول دائمًا إن الفوز بالمباريات والألقاب يحفز اللاعبين طيلة الوقت، ولو فزنا بلقب كأس العالم للأندية سنحصل على زخم أكبر“.