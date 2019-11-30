إصابة فابينيو تدفع ليفربول لحسم صفقة نجم جينك في يناير

يواجه نادي ليفربول الإنجليزي أزمة بعد تأكد غياب البرازيلي فابينيو نجم خط الوسط عن الفريق الكروي حتى نهاية العام بداعي الإصابة.

وكان فابينيو قد أصيب خلال مشاركته مع الريدز في مواجهة نابولي الإيطالي الأربعاء الماضي، ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وتعرض فابينيو للإصابة بتمزق في أربطة الكاحل، وهو ما سيبعده عن المشاركة مع ليفربول حتى يناير المقبل.

الحل النرويجي

قالت صحيفة ”ميرور“ البريطانية إن إصابة فابينيو ستدفع ليفربول لتدعيم خط الوسط خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكرت الصحيفة أن غياب فابينيو عن الفريق فد يؤدي إلى تكثيف المفاوضات بين ليفربول والنرويجي ساندر بيرغ نجم وسط فريق جينك حامل لقب الدوري البلجيكي.

ويحظى بيرغ صاحب الـ21 عامًا باهتمام معلن من الريدز، بعد ظهوره بشكل جيد خلال مشاركة فريقه بمباريات دوري الأبطال في الموسم الجاري.

منافسة قوية

وأثار المستوى الذي يقدمه بيرغ هذا الموسم إعجاب عدد من الأندية الأوروبية، ما قد يصعب الأمور على ليفربول.

ويحظى ساندر بيرغ باهتمام كبير من فريقي تشيلسي الإنجليزي، ونابولي الإيطالي، إلا أن اللاعب الشاب صرح في وقت سابق، أنه يحلم باللعب في فريق مثل ليفربول.

ويريد بيرغ الرحيل عن ناديه البلجيكي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث يتبقى في عقده مع جنك موسم ونصف فقط.

خطة ليفربول

وأوضحت ”ديلي ميل“ أنه إذا تأكد مسؤولو ليفربول من غياب فابينيو لفترة أطول، فسيكون هناك تحرك بشكل جدي لحسم التعاقد مع بيرغ.

ومن المتوقع أن تصل قيمة الصفقة حال إتمامها إلى 18 مليون جنيه إسترليني.

ويتحلى الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول بالهدوء حتى الآن، في مواجهة الإصابات التي ضربت فابينيو وزميله الكاميروني جويل ماتيب الذي سيغيب لفترة أطول بسبب إصابته في الركبة.

ويواجه ليفربول جدولًا مزدحمًا بالمباريات خلال الفترة المقبلة، حيث يخوض 11 مباراة خلال 33 يومًا فقط، إلا أن كلوب أكد أنه سيجد حلًا لذلك.

حلم بيرغ

وكان الألماني كلوب قد أبدى إعجابه الشديد بإمكانات بيرغ، خلال مواجهتي ليفربول وجينك في دوري أبطال أوروبا مؤخرًا، اللتين انتصر فيهما الريدز 4/11 و2/1 على الترتيب.

من جانبه، قال بيرغ، إنه يريد تحقيق حلم الانتقال إلى ليفربول في أقرب فرصة ممكنة، وتابع في مقابلة مع قناة TV2 النرويجية: ”اللعب في أنفيلد حلم بالنسبة لي، ولجميع اللاعبين في العالم، ليفربول هو الفريق الأفضل على مستوى العالم حاليًا، ولديه جماهير رائعة، وهو ما يجعلني أؤكد أنني أريد اللعب بقميص الريدز في أقرب وقت ممكن“.

أشارت صحيفة ”ZG“ النرويجية إلى أن كلوب حرص على مصافحة بيرغ بعد مباراة ليفربول وجينك بملعب أنفيلد، والتي انتهت بفوز صعب لصالح الريدز، وهنأه على المستوى الذي ظهر به.

وقالت الصحيفة إن كلوب أبدى إعجابه الشديد بمستوى بيرغ، وقال له: ”أنت لاعب رائع، رائع للغاية حقيقة“، وتابعت: ”رفض بيرغ الكشف عن تفاصيل أخرى تتعلق بحديث كلوب معه بعد المباراة، وأكد أنه كان سعيدًا للغاية بإشادة المدرب الألماني“.

وألمحت تقارير صحفية بلجيكية إلى أن بيرغ يمكن أن يرحل عن جينك في يناير المقبل، خلال سوق الانتقالات الشتوية، رغم أن اللاعب سبق أن رفض عرضين للانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وبالتحديد ناديي برايتون وشيفيلد يونايتد.

ويجيد ساندر بيرغ اللعب في مركز الوسط المدافع، مع تميزه في أداء الأدوار الهجومية، وتبلغ قيمته التسويقية 22 مليون يورو، بحسب تقديرات موقع ”ترانسفير ماركت“.