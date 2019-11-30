التشكيلة المتوقعة لمباراة ليفربول ضد برايتون في الدوري الإنجليزي (إنفوغرافيك)

يستضيف نادي ليفربول منافسه برايتون، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب أنفيلد.

ويسعى ليفربول لمواصلة تفوقه على برايتون، إذ فاز الريدز في الـمباريات الأربع التي جمعت الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما يسعى الريدز لمواصلة انطلاقته الرائعة الموسم الحالي، بعدما حقق الفوز 12 مرة، مقابل تعادل وحيدة في الدوري الإنجليزي.

ويفتقد الريدز جهود لاعب الوسط البرازيلي فابينيو، الذي سيغيب حتى بداية العام المقبل، بعد إصابته أمام نابولي، بدوري أبطال أوروبا، الأربعاء.

وسبق للنجم المصري محمد صلاح المشاركة مع ليفربول أمام برايتون في 4 مباريات، فاز فيها جميعًا، ونجح في تسجيل 3 أهداف وصنع هدفين.

وتوقعت صحيفة ”إندبندنت“ أن يعتمد المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول على هذه التشكيلة أمام برايتون:

حراسة المرمى: أليسون باكير.

الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، ديان لوفرين، فيرجيل فان دايك، آندرو روبرتسون.

الوسط: جوردان هندرسون، أليكس أوكسليد تشامبرلين، جيورجينهو فاينالدوم.

الهجوم: محمد صلاح، روبرتو فيرمينو، ساديو ماني.

إصابة فابينيو

وكشف نادي ليفربول، رسميًا، الجمعة، مدة غياب لاعب خط الوسط البرازيلي فابينيو، عقب إصابته في مباراة الريدز مع نابولي، في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ووفقًا للموقع الرسمي لليفربول، فإن فابينيو يعاني من إصابة في أربطة الكاحل، وسيغيب عن المستطيل الأخضر حتى العام الجديد.

وأوضح ليفربول أن اللاعب البرازيلي سيبدأ برنامج إعادة التأهيل مع الفريق الطبي بالنادي، للعودة إلى لياقته البدنية الكاملة.

وسيغيب فابينيو عن مباريات ليفربول في شهر ديسمبر المزدحم، بما في ذلك مشاركة الريدز في كأس العالم للأندية.

وانضم فابينيو، البالغ من العمر 26 عامًا، إلى ليفربول صيف العام 2018، قادمًا من موناكو الفرنسي، وشارك الموسم الحالي في 19 مباراة، بواقع 1572 دقيقة، سجل فيها هدفًا، وصنع اثنين، مقابل 41 مشاركة الموسم الماضي، بواقع 2916 دقيقة، سجل فيها هدفًا وصنع اثنين.

ساديو ماني

ويثق ساديو ماني مهاجم ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بقدرة فريقه على تجاوز جدول المباريات المزدحم، خلال ديسمبر/ كانون الأول، دون إرهاق.

ويخوض الفريق القادم من منطقة مرسيسايد 9 مباريات في 4 بطولات، الشهر المقبل، إذ يلعب ضد أستون فيلا في كأس الأندية الإنجليزية للمحترفين يوم 17 ديسمبر، قبل يوم واحد من خوض أول مباراة في كأس العالم للأندية في قطر.

وتعادل حامل لقب دوري أبطال أوروبا مع ضيفه نابولي دون أهداف في دور المجموعات، يوم الأربعاء، لكن ماني أشار إلى أن اللاعبين لن يعانوا لمواجهة الإرهاق الذهني.

وأبلغ اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا وسائل إعلام بريطانية:“الإرهاق يكون ذهنيًا، لذا لو تعافى الجسد بشكل جيد لن يكون من الصعب اللعب في كل مباراة“.

وأضاف:“لو احتاجنا الفريق والمدرب أعتقد أننا سنلعب ونساعد الفريق، وأنا هنا للعمل كل يوم وأكون مستعدًا للعب في كل يوم“.

وشارك مهاجم السنغال في جميع مباريات ليفربول في الدوري هذا الموسم، وأحرز 8 أهداف، كما خاض 5 مباريات في دوري الأبطال.

ولعب زميلاه في الهجوم روبرتو فيرمينو ومحمد صلاح 18 و16 مباراة على الترتيب بجميع المسابقات حتى الآن، بغض النظر عن مباراة درع المجتمع وكأس السوبر الأوروبية.

وقال ماني:“إن الفوز بدوري الأبطال في الموسم الماضي قاد ليفربول إلى آفاق جديدة، وإن النجاح في كأس العالم للأندية، التي تقام في الفترة من 11 وحتى 22 ديسمبر، سيكون بمثابة قوة دفع.

وأضاف:“أقول دائمًا إن الفوز بالمباريات والألقاب يحفز اللاعبين طيلة الوقت،و لو فزنا بلقب كأس العالم للأندية سنحصل على زخم أكبر“.