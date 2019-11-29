سولشاير: عودة بوغبا من الإصابة ستكون أشبه بضم لاعب جديد إلى يونايتد

قال أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة إن فريقه افتقد جهود بول بوغبا وإن عودة لاعب الوسط الفرنسي الوشيكة من الإصابة الشهر المقبل ستكون أشبه بضم لاعب جديد تمامًا.

ويتعافى بوغبا من إصابة في الكاحل ولم يلعب مع فريقه منذ التعادل 1-1 أمام ضيفه آرسنال نهاية سبتمبر الماضي.

وقال سولشاير إن اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا لن يكون جاهزًا للمشاركة في مواجهة بعد غد الأحد على ملعبه أمام أستون فيلا لكن بوغبا قد يعود إلى الفريق حين يستضيف توتنهام هوتسبير بقيادة المدرب جوزيه مورينيو في الرابع من ديسمبر.

وردًا على سؤال بشأن عودة بوغبا قال المدرب النرويجي للصحفيين: ”لن يشارك في مباراة الأحد. بالنسبة للمواجهة أمام توتنهام لا أستطيع أن أحدد الآن لأنني لم أره، لنتابع حالته ونعرف وضعه حين يعود ويبدأ المران معنا، كل لاعب معرض للإصابة، بول يبذل قصارى جهده للعودة، لا أحد يمكن أن يشكك في احترافيته أو رغبته في العودة للملاعب“.

وأضاف أن ”بوغبا واحد من أفضل لاعبي خط الوسط في العالم. حين يعود سيكون الأمر أشبه بضم لاعب جديد قبل فترة الانتقالات الشتوية … يكثف جهوده من أجل العودة، سنحدد أقرب فرصة لعودته للملاعب“.

وربما يعود سكوت مكتوميناي لاعب الوسط أمام أستون فيلا بعد غيابه عن آخر مباراتين بسبب إصابة في الكاحل وقال سولشاير إن عودة مكتوميناي ستتيح الفرصة أمام بوغبا للعب دور هجومي أكبر عندما يعود هو الآخر للفريق.

وقال سولشاير: ”نتمنى أن يعود سكوت في أقرب وقت ممكن، ربما أمام أستون فيلا وربما أمام توتنهام، نأمل أن يعود الأحد المقبل، أبرز ما في بول أن بإمكانه لعب العديد من الأدوار.. جيسي لينغارد يستعيد هو الآخر أفضل حالاته، مزيد من اللاعبين يستعيدون لياقتهم ومستواهم وهذا شيء رائع، سنرى من سيكون جاهزًا حين يستعيد بول لياقته لأنه من الصعب التخطيط من الآن للمستقبل“.