أخبار ريال مدريد وبرشلونة: صراع قوي على ضم ديبالا وعرض مغرٍ لبول بوغبا

أثار تألق المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا نجم فريق يوفنتوس الإيطالي خلال الموسم الجاري، اهتمام مسؤولي برشلونة وريال مدريد الإسبانيين.

وأكدت تقارير صحفية إيطالية أن كلًا من برشلونة وريال مدريد يخططان للتعاقد مع ديبالا الذي سجل هدف فوز فريقه على أتليتكو مدريد أول أمس الثلاثاء ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

صراع جديد

وقالت صحيفة ”كوريري ديللو سبورت“ الإيطالية، إن مسؤولي ريال مدريد وبرشلونة معجبون بالأداء الذي يقدمه ديبالا الموسم الحالي، سواء في الدوري الإيطالي أو دوري أبطال أوروبا.

وأضافت الصحيفة، أن عملاقي إسبانيا يخططان للتنافس على التعاقد مع ديبالا، البالغ من العمر 24 عامًا، الصيف المقبل، علمًا أن عقد اللاعب مع البيانكونيري ينتهي في يونيو 2022.

وتردد أن ديبالا كان قريبًا من مغادرة يوفنتوس في سوق الانتقالات الصيفي الماضي، وارتبط اسمه كثيرًا بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي وبالتحديد توتنهام، لكن اللاعب الشاب ظل مع البيانكونيري، وهو أفضل لاعب في الفريق حتى الوقت الحالي، إذ سجل 7 أهداف وصنع 3 في 16 مباراة.

وانضم ديبالا إلى يوفنتوس صيف العام 2015، قادمًا من باليرمو، مقابل 40 مليون يورو، وارتبط بريال مدريد وبرشلونة بعدما قاد يوفنتوس لنهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2016/2017، لكن اللاعب ظل مع البيانكونيري.

وشارك ديبالا مع يوفنتوس في 189 مباراة، سجل فيها 85 هدفًا، وصنع 27.

عرض ضخم

وبعيدًا عن محاولة التعاقد مع ديبالا، قرر فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد تقديم عرض مغر لحسم صفقة بول بوغبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وقالت صحيفة ”ميرور“ البريطانية، إن ريال مدريد قرر تقديم عرض رسمي للتعاقد مع الدولي الفرنسي بول بوغبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال الميركاتو الشتوي.

ويستعد فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد لتقديم عرض ضخم يصل إلى 73 مليون جنيه إسترليني مقابل التعاقد مع بوغبا الذي انتقل إلى مانشستر يونايتد العام 2016 قادمًا من يوفنتوس الإيطالي، مقابل 89 مليون جنيه إسترليني.

وأضافت الصحيفة أن ريال مدريد سيعرض انتقال اثنين من لاعبيه بجانب المقابل المالي لإقناع إدارة مانشستر يونايتد بالتخلي عن النجم الفرنسي.

وأوضحت ”ميرور“ أن الكولومبي جيمس رودريغيز سيتم عرضه على مانشستر يونايتد، حيث شارك في 9 مباريات فقط خلال الموسم الجاري بعد عودته من الإعارة التي امتدت موسمين في بايرن ميونيخ الألماني.

وذكرت الصحيفة أن النرويجي أولي جونار سولشاير قد يحبذ فكرة انضمام رودريغيز إلى فريقه الذي يحتاج إلى إضافة في منطقة صناعة اللعب.

ويظهر اسم ماريانو دياز كثاني الأسماء التي ينوي ريال مدريد عرضها على مانشستر يونايتد، خاصة في ظل حاجة مانشستر يونايتد لتدعيم خط هجومه بعد رحيل الثنائي روميلو لوكاكو واليكسيس سانشيز إلى إنتر ميلان خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ويمكن أن يلعب ماريانو دياز دور البديل الجيد لماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد في المرحلة المقبلة، خاصة في ظل نقص خبرة الشاب ميسون جرينوود.

أزمة هيغواين

وفي إيطاليا باتت أيام المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين داخل جدران يوفنتوس الإيطالي معدودة.

وذكرت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الخميس، أن ماوريسيو ساري مدرب نادي يوفنتوس، يفكر في التخلص من المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين، بعد تألق مواطنه باولو ديبالا منذ بداية الموسم الحالي.

وبحسب شبكة ”ميديا سيت“، فإن المدرب ماوريسيو ساري اقتنع بأن ديبالا لا غنًى عنه في هجوم يوفنتوس؛ ولهذا فهو يفكر في التضحية بغونزالو هيغواين لصالح باولو، رغم أن فابيو باراتيسي، المدير التنفيذي ليوفنتوس قال قبل أيام، إن هيغواين قريب من تمديد عقده مع البيانكونيري.

وأشارت الشبكة إلى أن ساري لا يريد الدخول في خلاف مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد التوتر الذي حدث بينهما مؤخرًا؛ بسبب استبداله في مباراتين على التوالي أمام لوكوموتيف وميلان، وتألقه مع منتخب البرتغال، واستبعاده من مباراة أتلانتا.

وأضافت ”ميديا سيت“ أن ساري يرى أن الثنائي رونالدو وديبالا، الأنسب لقيادة هجوم يوفنتوس مع وضع آرون رامسي أو رودريغو بينتانكور في مركز صانع الألعاب، واستمرار خطة الـ4/3/1/2، وبذلك، سيكون هيغواين هو ضحية ماوريسيو ساري؛ لأنه لن يبدأ أساسيًا، رغم أهدافه الحاسمة منذ بداية الموسم مع يوفنتوس.

إنتر ميلان يراقب أوباميانغ

في الجانب الآخر يدرس مسؤولو نادي إنترميلان الإيطالي التعاقد مع أوباميانغ نجم آرسنال الإنجليزي في الصيف المقبل، كبديل للأرجنتيني لاوتارو مارتينيز حال انتقاله إلى برشلونة.

وقال موقع ”توتو ميركاتو ويب“ الإيطالي إن إدارة إنتر ميلان تراقب باهتمام موقف الدولي الجابوني بيير إيمريك أوباميانغ مهاجم آرسنال الإنجليزي.

ويفكر أنتونيو كونتي في التعاقد مع أوباميانغ لتدعيم هجوم فريقه بداية من الموسم المقبل، حيث تدرس إدارة النيراتزوري موقف اللاعب مع ناديه آرسنال خلال الفترة المقبلة.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن فكرة التعاقد مع أوباميانغ قد تتحول إلى أمر واقع إذا ما تلقى الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز عرضًا مغريًا الصيف المقبل.

ويحظى لاوتارو مارتينيز نجم الإنتر باهتمام كبير من نادي برشلونة الإسباني الذي يبحث عن مهاجم جديد خلفًا للأورغوياني لويس سواريز، الذي اقترب من الرحيل عن البلوغرانا بنهاية الموسم الجاري.

ويعقد وكلاء لاوتارو مارتينيز جلسة مهمة مع مسؤولي إنتر ميلان الشهر المقبل، لتعديل عقده مع النادي وإضافة بعض الشروط في هذا العقد ومن بينها التمديد لموسم آخر.

وذكر ”توتو ميركاتو“ أن برشلونة ينوي تقديم عرض كبير لحسم صفقة مارتينيز، وهو ما يدفع إنتر ميلان للبحث عن بديل له.

مفاجأة هاري كين

أكد تيم شيروود المدرب السابق لتوتنهام في تصريحات صحفية، أن مهاجم توتنهام النجم هاري كين قد يرحل عن الفريق في غضون موسم ونصف الموسم، في حال فشله في التتويج بالألقاب الجماعية.

ويعرف المدرب تيم شيروود المهاجم الإنجليزي جيدًا؛ لكونه كان وراء منحه الفرصة للعب للفريق حين دربة موسم 2013-2014.

وقال تيم شيروود لقناة ”بي إن سبورتس“: ”كين يجب أن يفوز رفقة توتنهام بلقب ما، وأعتقد أنه سيمنحهم وقتًا قد يستمر حتى نهاية الموسم القادم“.

وأضاف المدرب السابق للفريق: ”في نهاية الموسم الحالي والموسم القادم، إن لم يفز الفريق بأي لقب فسيرحل“.

وخسر هاري كين رفقة توتنهام لقبي كأس الرابطة المحترفة في 2015 ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وتوج كلاعب بعدة جوائز فردية، منها هداف كأس العالم الأخيرة في روسيا وهداف الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين.

وأكد تيم شيروود أن هاري كين كبقية اللاعبين يحلمون بأن يتوجوا مسيرتهم بالألقاب وقال: ”كل اللاعبين المحترفين بإمكانهم أن ينهوا مسيرتهم أغنياء سواء كانوا جيدين أو سيئين“.

وأضاف: ”سيكونون أغنياء هذا شيء عادي، لكنهم يرغبون في الألقاب في أن يقولوا بعد نهاية مسيرتهم بماذا فازوا من ألقاب“.