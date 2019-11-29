ساديو ماني: ليفربول لن يتأثر بجدول المباريات المزدحم

يثق ساديو ماني مهاجم ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في قدرة فريقه على تجاوز جدول المباريات المزدحم خلال ديسمبر كانون الأول دون إرهاق.

ويخوض الفريق القادم من منطقة مرسيسايد 9 مباريات في 4 بطولات الشهر المقبل، إذ يلعب ضد أستون فيلا في كأس الأندية الإنجليزية للمحترفين يوم 17 ديسمبر، قبل يوم واحد من خوض أول مباراة في كأس العالم للأندية في قطر.

وتعادل حامل لقب دوري أبطال أوروبا مع ضيفه نابولي دون أهداف في دور المجموعات يوم الأربعاء، لكن ماني أشار إلى أن اللاعبين لن يعانوا لمواجهة الإرهاق الذهني.

وأبلغ اللاعب البالغ عمره 27 عامًا وسائل إعلام بريطانية ”الإرهاق يكون ذهنيًا لذا لو تعافى الجسد بشكل جيد فلن يكون من الصعب اللعب في كل مباراة“.

وأضاف ”لو احتاجنا الفريق والمدرب فأعتقد أننا سنلعب ونساعد الفريق. أنا هنا للعمل كل يوم وأكون مستعدًا للعب في كل يوم“.

مباريات ليفربول في ديسمبر

وشارك مهاجم السنغال في جميع مباريات ليفربول في الدوري هذا الموسم، وأحرز 8 أهداف كما خاض 5 مباريات في دوري الأبطال.

ولعب زميلاه في الهجوم روبرتو فيرمينو ومحمد صلاح 18 و16 مباراة على الترتيب بجميع المسابقات حتى الآن بغض النظر عن مباراة درع المجتمع وكأس السوبر الأوروبية.

وقال ماني: إن الفوز بدوري الأبطال في الموسم الماضي قاد ليفربول إلى آفاق جديدة، وإن النجاح في كأس العالم للأندية، التي تقام في الفترة من 11 وحتى 22 ديسمبر، ستكون بمثابة قوة دفع.

وأضاف ”أقول دائمًا إن الفوز بالمباريات والألقاب يحفز اللاعبين طيلة الوقت. لو فزنا بلقب كأس العالم للأندية سنحصل على زخم أكبر“.

ويستضيف ليفربول، الذي يتصدر الدوري متقدمًا بفارق 8 نقاط عن أقرب مطارديه، منافسه برايتون صاحب المركز الثاني عشر غدًا السبت.