مباريات نارية بانتظار ليفربول ومانشستر سيتي في ديسمبر.. تعرّف عليها

يُقبل ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ومانشستر سيتي حامل اللقب على شهر يعج بالمباريات، وكل منهما لا يبدو قريبًا من أفضل مستوياته.

وتعادل ليفربول 1/1 مع ضيفه نابولي في دوري أبطال أوروبا، أمس الأربعاء، وافتقد الفريق للفاعلية الهجومية التي كانت تميز نجاحه تحت قيادة مدربه الألماني يورغن كلوب.

وتعادل مانشستر سيتي أيضًا 1/1 على أرضه مع شاختار دونيتسك في البطولة ذاتها مع عدم وجود أي علامة على الشخصية التي كانت تميز فريق المدرب بيب غوارديولا خلال فوزه بآخر لقبين للدوري.

ويبدو الفريقان بحاجة للراحة عبر قضاء أسبوع لطيف في طقس دافئ لاستعادة النشاط، لكن المنافسة على أعلى المستويات سواء محليًا أو خارجيًا ثمنها خوض العديد من المباريات خلال شهر واحد لن يشهد أي فترات راحة مع الكثير من الصعوبات المحتملة.

ولا يحتاج مانشستر سيتي لتذكر الخطر الذي ينتظره على أرض نيوكاسل يونايتد، بعد غدٍ السبت، حيث تلقى واحدة من 4 هزائم الموسم الماضي على ملعب سانت جيمس بارك 2/1 في يناير/ كانون الثاني الماضي.

ومع إصابة سيرجيو أغويرو الهداف التاريخي للفريق سيعتمد غوارديولا على مهاجمه الوحيد المتبقي غابرييل جيسوس في تسجيل الأهداف وضرورة الحفاظ على لياقته البدنية والفنية طوال الشهر المقبل.

ويحتاج المدرب الإسباني أيضًا لإعادة اكتشاف الفريق لطريقته المميزة القائمة على التمرير السريع والاستحواذ على وسط الملعب بعدما افتقدها خلال الأسابيع الأخيرة.

مباريات مانشستر سيتي في ديسمبر

وتبدو الفرصة مثالية لليستر سيتي صاحب المركز الثاني للتقدم ودخول المنافسة على اللقب بقوة.

وتمثل الإصابات جزءًا من صعوبات الفترة الحالية من الموسم، خاصة أن ليفربول يعاني من ضربة قاسية بإصابة لاعب الوسط المدافع الأساس فابينيو في كاحله خلال مباراة نابولي، أمس الأربعاء.

ولم تتحدد المدة التي سيغيبها اللاعب البرازيلي بسبب هذه الإصابة، لكن من المحتمل أن يخوض ليفربول مباراته أمام ضيفه برايتون، بعد غدٍ السبت دونه.

وتألق روبرتو فيرمينو فقط أمام نابولي، وهذا أمر يثير قلق كلوب الذي يستعد لشهر سيخوض فيه ليفربول مباراتين مهمتين في كأس العالم للأندية في قطر.

وفي إضافة أخرى للضغوط والمواجهات الصعبة سيخوض الفريقان مباراتي قمة محلية، حيث يستضيف ليفربول منافسه المحلي إيفرتون، يوم الأربعاء المقبل، بينما يستضيف سيتي منافسه مانشستر يونايتد في السابع من الشهر المقبل.

مباريات ليفربول في ديسمبر

ويتقدم فريق المدرب بريندان رودجرز بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي، لكنه يتأخر بفارق 8 عن ليفربول المتصدر، وسيلتقي، يوم الأحد المقبل، مع إيفرتون الذي يخشى مدربه ماركو سيلفا من أنه قد لا يظل في منصبه لخوض قمة ميرسيسايد، الأربعاء المقبل.

ويتعرض مانويل بليغريني مدرب ويستهام يونايتد أيضًا لضغوط شديدة قبل الانتقال لمواجهة تشيلسي المتألق صاحب المركز الرابع.

ويستضيف مانشستر يونايتد فريق أستون فيلا في أولد ترافورد، يوم الأحد المقبل، في مباراة يحتاج خلالها فريق المدرب أولي جونار سولشاير لأداء مقنع عقب معاناته معظم فترات المباراة التي تعادل فيها 3/3 على أرض شيفيلد يونايتد الجولة الماضية.

ويتطلع جوزيه مورينيو لفوزه الثالث على التوالي من 3 مباريات مع توتنهام هوتسبير عندما يستضيف بورنموث، بعد غدٍ السبت.