بليغريني قبل مباراة تشيلسي: ويستهام سيقاتل للتأهل للمسابقات الأوروبية

قال المدرب مانويل بليغريني، اليوم الخميس، إن ويستهام يونايتد سيواصل القتال للعب في أوروبا، الموسم المقبل، رغم أنه يحتل المركز 17 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وكان ويستهام يحتل المركز الخامس، في سبتمبر أيلول الماضي، قبل أن يخوض سلسلة من 7 مباريات دون انتصار، من بينها 5 هزائم.

ويبتعد الفريق اللندني بـ3 نقاط فوق منطقة الهبوط، لكنه يتأخر بـ5 نقاط فقط عن شيفيلد يونايتد صاحب المركز السادس.

وقال بليغريني الذي تولى المسؤولية في 2018، للصحفيين قبل مواجهة مستضيفه تشيلسي في الدوري، يوم السبت: ”قبلت المسؤولية لقطع خطوة إلى الأمام مع النادي بالحصول على مركز يؤهل للعب في أوروبا. هذا ما أفكر فيه وسأستمر في المحاولة لتحقيقه“.

وتابع: ”مر الفريق بفترات رائعة الموسم الماضي. أنهينا الموسم بشكل جيد بالحصول على 10 نقاط من أصل 12 متاحة، وبدأنا هذا الموسم بشكل جيد جدًا أيضًا. ولذا يحدوني الأمل دائمًا في التحسن“.

وتابع: ”لا نحقق انتصارات حاليًا، لكننا نثق في قدرتنا على استعادة مستوانا ونلعب دائمًا بعقلية طموحة تسعى للانتصار. لو حصلنا على 3 نقاط أخرى ربما نتقدم للمركز السابع في الجدول“.

وتزامن تراجع ويستهام في جدول الترتيب مع غياب الحارس الأساسي أوكاش فابيانسكي، منذ سبتمبر أيلول؛ بسبب إصابة في الفخذ.

ويتوقع عودة الدولي البولندي أواخر الشهر المقبل، ولم يخرج ويستهام بشباك نظيفة منذ غيابه، بينما أخفق الحارس روبرتو خيمينيز في ترك بصمة وارتكب عددًا من الأخطاء لتمنى شباكه بأهداف.

وقال بليغريني: ”كان فابيانسكي يحتاج فترة للتعافي بعد خضوعه لجراحة“.

وأضاف: ”سنرى ما الذي سيقوله الأطباء. موعد عودته المبدئي كان في عيد الميلاد، لكن لا يمكننا الكشف عن موعد نهائي“.

وأكد بليغريني أن ثنائي الوسط جاك ويلشير ومانويل لانتسيني سيواصل الغياب؛ بسبب الإصابة، بينما عاد المدافع ونستون ريد إلى المنافسات مع فريق تحت 23 عامًا في النادي.