رحيم سترلينغ يصدم ريال مدريد

أفادت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الخميس، أن النجم الإنجليزي رحيم سترلينغ، يتجه لتجديد عقده مع مانشستر سيتي، رغم الاهتمام المتواصل من ريال مدريد للتعاقد معه.

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية ”BBC“، فإن سترلينغ يتطلع لتجديد عقده مع مانشستر سيتي، وإن المحادثات بين اللاعب وإدارة النادي الإنجليزي تسير على قدم وساق.

وأضافت أن إدارة مانشستر سيتي بدأت محادثات مع سترلينغ لتوقيع عقد جديد طويل الأجل.

في نوفمبر 2018 وقّع سترلينغ عقدًا جديدًا مع مانشستر سيتي يبقيه مع الفريق حتى العام 2023، لكن تقارير ذكرت أن ريال مدريد مهتم بالحصول على خدمات اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا.

وأوضحت ”BBC“ أن العقد الجديد سيجعل سترلينغ واحدًا من أكثر اللاعبين أجرًا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقبل أيام، ذكرت صحيفة ”صن“ البريطانية، أن مانشستر سيتي قدّم عرضًا لسترلينغ، يحصل بموجبه على راتب أسبوعي يبلغ 450 ألف إسترليني، إلا أن اللاعب الإنجليزي رفض التوقيع.

وأشارت الصحيفة إلى أن سترلينغ اشترط أن يحصل على ضمان بأن المدرب الإسباني بيب غوارديولا سيكمل مهمته في مانشستر سيتي، بعد نهاية عقده موسم 2020/2021، قبل أن يوقع عقدًا جديدًا.

وأوضحت ”صن“، أنه إذا قرر غوارديولا الرحيل إلى نادٍ آخر، فإن سترلينغ سيسير خلفه على الفور صوب الوجهة الجديدة.

ريال مدريد

وذكر موقع ”ديفنسا سنترال“ الإسباني، الشهر الماضي، نقلًا عن مصادر في ريال مدريد، أن رحيم سترلينغ وافق على الانتقال إلى ريال مدريد، وأضافت سترلينغ قال نعم، أريد أن أكون ملكيًا منذ أشهر“.

وأشار الموقع إلى أن ريال مدريد سيحاول التعاقد مع سترلينغ في سوق الانتقالات الصيفي المقبل، رغم رغبة مانشستر سيتي القوية في الإبقاء على اللاعب، الذي انضم إليه من ليفربول.

وأردف ”ديفنسا سنترال“ أن سترلينغ سعيد في مانشستر سيتي، لكنه يرغب في اللعب لريال مدريد، وشدد على أن إدارة ريال مدريد لن تدفع أكثر من 120 مليون يورو بخلاف الحوافز لمانشستر سيتي للتعاقد مع سترلينغ، بعد تقارير حول نية ريال مدريد دفع 230 مليون يورو لضم اللاعب.

وبحسب ”ديفنسا سنترال“، فإن ريال مدريد لن يكسر رقمه القياسي في سوق الانتقالات عندما تعاقد مع إدين هازارد من تشيلسي الصيف الماضي مقابل 120 مليون يورو إلا بالتعاقد مع كيليان مبابي من باريس سان جيرمان.

وغادر رحيم سترلينغ ليفربول إلى مانشستر سيتي بعد 3 سنوات في الفريق الأول للريدز، حيث سجل 23 هدفًا، وصنع 25 في 129 مباراة، في حين سجل 83 هدفًا، وصنع 70 في 210 مباريات مع مانشستر سيتي.

وتُوِّج سترلينغ مع مانشستر سيتي بلقبين في الدوري الإنجليزي، ولقب في كأس الاتحاد الإنجليزي و3 ألقاب في كأس الرابطة الإنجليزية، ولقب في كأس الدرع الخيرية، في حين لم يحرز أي لقب مع ليفربول.

وأنفق ريال مدريد 303 ملايين يورو في التعاقد مع: إدين هازارد، لوكا يوفيتش، فيرلاند ميندي، رودريغو، وإيدير ميليتاو، في حين حصل على 115 مليون يورو من بيع: ماتيو كوفاسيتش، ماركوس لورينتي، راؤول دي توماس، وتيو هيرنانديز، في سوق الانتقالات الصيفي 2019.