”سيتي جروب“ تستحوذ على نادي مومباي الهندي

أعلنت مجموعة سيتي لكرة القدم (سي.إف.جي) في بيان، اليوم الخميس، موافقة ملاك نادي مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز على شراء حصة تبلغ 65% في نادي مومباي سيتي المنافس في الدوري الهندي الممتاز.

وسيصبح الفريق المنافس في الدوري الهندي الثامن في مجموعة أندية (سي.إف.جي) المنتشرة حول العالم.

وباتت (سي.إف.جي) تملك حصة الأغلبية في مومباي سيتي، بينما يتبقى للمساهمين الحاليين رانبير كابور وبيمال باريك، الحصة المتبقية والبالغة 35%.

وقال خلدون المبارك رئيس مجموعة سيتي لكرة القدم: ”مجموعة سيتي لكرة القدم مهتمة وملتزمة بمستقبل كرة القدم في الهند وقدرات نادي مومباي سيتي“.

وأضاف: ”نتطلع بشدة للعب دور حيوي بالنسبة لجماهير مومباي سيتي والمجتمعات المحلية. وسنعمل مع شركائنا على تطوير النادي في أسرع وقت ممكن“.

