فالنسيا يخطف تعادلًا مثيرًا من تشيلسي ليبقي على آماله في الصعود بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

أبقى فريق فالنسيا الإسباني على آماله في الصعود للأدوار الإقصائية ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما اقتنص تعادلًا مثيرًا 2-2 من ضيفه تشيلسي الإنجليزي، اليوم الأربعاء، في الجولة الخامسة لمباريات المجموعة الثامنة من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية.

وتقدم فالنسيا بهدف حمل توقيع كارلوس سولر في الدقيقة 40، لكن تشيلسي تعادل سريعًا عبر لاعبه ماتيو كوفاسيتش في الدقيقة 41، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله.

وتواصلت الإثارة خلال الشوط الثاني، بعدما أضاف كريستيان بوليسيتش الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة 50، بعد اللجوء لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار)، والتي أشارت إلى صحة الهدف بعدما أشار الحكم المساعد في البداية إلى وقوع لاعب تشيلسي في مصيدة التسلل أثناء إحرازه الهدف.

وأهدر فالنسيا فرصة التعادل سريعًا، بعدما أضاع لاعبه دانيال باريخو ركلة جزاء في الدقيقة 65، لكن زميله دانييل فاس أعاد البسمة لجماهير الفريق الأندلسي التي احتشدت على مدرجات ملعب ميستايا، بعدما أحرز هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 85.

واحتفظ فالنسيا بصدارة ترتيب المجموعة (مؤقتًا)، بعدما رفع رصيده إلى 8 نقاط، متفوقًا بفارق المواجهات المباشرة على أقرب ملاحقيه تشيلسي، المتساوي معه في نفس الرصيد، بعدما انتهى لقاء الفريقين بمرحلة الذهاب للمجموعة بفوز الفريق الأندلسي 1-0 على ملعب تشيلسي.

في المقابل، يتواجد أياكس أمستردام الهولندي في المركز الثالث برصيد 7 نقاط، قبل لقائه مع مضيفه ليل الفرنسي في وقت لاحق اليوم بالجولة ذاتها.