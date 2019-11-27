تخطى ريال مدريد وبرشلونة.. مانشستر سيتي يصبح الأعلى قيمة في أوروبا والثاني عالميًا

أصبح مانشستر سيتي أغنى ناد في أوروبا بعد بيع حصة منها إلى شركة أمريكية في صفقة حطمت العديد من الأرقام القياسية .

وتمّت بيع حصة كبيرة في النادي مقابل 500 مليون دولار (454 مليون يورو) – في صفقة قيل إنها حطّمت رقمًا قياسيًا جديدًا في الأوساط الرياضية.

واتفقت المجموعة المالكة لنادي مانشستر سيتي التي تسيطر عليها مؤسسة أبوظبي على بيع حصة بقيمة 500 مليون دولار لشركة سيلفر ليك الأمريكية للاستثمار المباشر، مما يجعلها مجموعة كرة القدم الأعلى قيمة في العالم بسعر يبلغ 4.8 مليار دولار.

وقالت الشركتان اليوم الأربعاء إن سيلفر ليك ستشتري أكثر قليلًا من عشرة في المئة من مجموعة سيتي لكرة القدم المالكة لنادي مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز وفرق في الولايات المتحدة وأستراليا والصين.

وقال العضو المنتدب لسيلفر ليك إيغون دوربان، والذي من المقرر أن ينضم إلى مجلس إدارة مجموعة سيتي لكرة القدم، إن الصفقة ”ستساعد في دفع المرحلة المقبلة من نمو مجموعة سيتي لكرة القدم في سوق الرياضات المتميزة ومحتوى الترفيه سريعة النمو“.

وقالت شبكة ”يوروسبورت“ التلفزيونية إن سيتي بات الأعلى قيمة بين أندية أوروبا والثاني عالميًا وفقًا لمجلة ”فوربس“ بعدما كان يحتل المركز 25 في يوليو/تموز الماضي.

قفزة كبيرة

ويتصدر نادي دالاس كاوبوي الأندية العالمية بخمسة مليارات دولار يليه سيتي 4.8 مليار ثم نيويور بانكس 4.6 مليار وريال مدريد 4.2 مليار دولار وبرشلونة في المركز الخامس بقيمة أربعة مليارات دولار.

وبالرغم من أن سيتي كان بطل إنجلترا في 1968، فإن المنافس المحلي مانشستر يونايتد ألقى بظلاله بشدة على النادي، بل وتجرّع كأس الهبوط إلى دوري الدرجة الثالثة لكرة القدم الإنجليزية في 1998.

وفي خلال عشرين عامًا، انطلق سريعًا للأمام، حيث ضم كتيبة قوية من اللاعبين بينهم رحيم سترلينغ وسيرجيو أغويرو وكيفن دي بروين.

وحقق هذا الشهر إيرادات قياسية في 2018-2019 بلغت 535.2 مليون جنيه إسترليني (687 مليون دولار) محققًا ربحية للسنة الخامسة على التوالي.

وتوج سيتي بالعديد من ألقاب الدوري الإنجليزي لكنه لم يتوج بعد بلقب دوري أبطال أوروبا وكانت أفضل نتائجه في هذه البطولة بلوغ قبل النهائي تحت قيادة المدير الفني السابق مانويل بليغريني وقد صعد بالفعل إلى دور الستة عشر رغم تعادله أمس الثلاثاء مع شاختار دونتسيك الأوكراني.