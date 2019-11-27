”سيلفر ليك“ تستثمر 500 مليون دولار في المجموعة المالكة لنادي مانشستر سيتي

اتفقت ‬المجموعة المالكة لنادي مانشستر سيتي التي تسيطر عليها أبوظبي على بيع حصة بقيمة 500 مليون دولار لشركة سيلفر ليك الأمريكية للاستثمار المباشر، مما يجعلها مجموعة كرة القدم الأعلى قيمة في العالم بسعر يبلغ 4.8 مليار دولار.

وقالت الشركتان، اليوم الأربعاء، إن سيلفر ليك ستشتري أكثر قليلًا من عشرة في المئة من مجموعة سيتي لكرة القدم المالكة لنادي مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز وفرق في الولايات المتحدة وأستراليا والصين.

وقال خلدون المبارك، رئيس مجموعة سيتي لكرة القدم في بيان: ”سيلفر ليك شركة عالمية رائدة في الاستثمار في التكنولوجيا، ونحن سعداء.. باستثماراتهم في مجموعة سيتي لكرة القدم وفرص تحقيق مزيدٍ من النمو الذي تجلبه الشراكة معهم“.

وذكرت مجموعة سيتي لكرة القدم، التي تملك أيضًا أو تشارك في ملكية نيويورك سيتي وملبورن سيتي ويوكوهاما إف. مارينوس الياباني وكلوب أتليتيكو توركي في أوروجواي وجيرونا في إسبانيا وسيتشوان جيونيو في الصين، أن المساهمين الحاليين لن يبيع أي منهم حصص ملكية في إطار صفقة سيلفر ليك.

يسعد مجموعة السيتي لكرة القدم أن تعلن توقيع عقد مع شركة Silver Lake الرائدة في مجال الاستثمار التكنولوجي لضخ استثمارات في نادي مانشستر سيتي بقيمة 500 مليون دولار. تعرف على التفاصيل بالكامل: https://t.co/k0NgTwqbxD ???? #cfgsilverlake pic.twitter.com/rDuJmQyZv4 — نادي مانشستر سيتي (@Cityarabia) November 27, 2019

وأضافت أن مجموعة أبوظبي المتحدة للتنمية والاستثمار المملوكة للشيخ منصور بن زايد آل نهيان ستظل صاحبة حصة الأغلبية في ‬مجموعة سيتي لكرة القدم بحصة تقترب من 77%.

وبالرغم من أن سيتي كان بطل إنجلترا في 1968، فإن المنافس المحلي مانشستر يونايتد ألقى بظلاله بشدة على النادي، بل وتجرع كأس الهبوط إلى دوري الدرجة الثالثة لكرة القدم الإنجليزية في 1998.

وفي خلال عشرين عامًا، انطلق سريعًا للأمام، وكان المال هو كلمة السر.

وأعلن مانشستر سيتي، الذي تتضمن كتيبة لاعبيه الإنجليزي رحيم سترلينغ والبلجيكي كيفن دي بروين والأرجنتيني سيرجيو أغويرو، هذا الشهر تحقيق إيرادات قياسية في 2018-2019 بلغت 535.2 مليون جنيه استرليني (687 مليون دولار) محققًا ربحية للسنة الخامسة على التوالي.

وقال العضو المنتدب لسيلفر ليك إيغون دوربان، والذي من المقرر أن ينضم إلى مجلس إدارة مجموعة سيتي لكرة القدم، إن الصفقة ”ستساعد في دفع المرحلة المقبلة من نمو مجموعة سيتي لكرة القدم في سوق الرياضات المتميزة ومحتوى الترفيه سريعة النمو“.

وساعدت سيلفر ليك، ومقرها مينلو بارك في كاليفورنيا، مايكل ديل على تحويل شركة صناعة أجهزة الحساب الآلي التي أسسها إلى شركة خاصة في 2013، واستثمرت في عملاق التجارة الإلكترونية الصيني علي بابا، وبرودكوم الأمريكية لصناعة الرقائق، ووكالة آي.إم.جي العالمية للمواهب الرياضية.