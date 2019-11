لامبارد قبل مباراة تشيلسي وفالنسيا: باركلي افتقر للاحترافية بعد فيديو في ملهى ليلي

قال فرانك لامبارد، مدرب تشيلسي، إن لاعبه المصاب روس باركلي افتقر للاحترافية بعدما ظهر دون ارتداء قميص في فيديو بملهى ليلي خلال فترة التوقف لخوض مباريات دولية.

ولم يشارك باركلي، البالغ 25 عامًا، في أي مباراة منذ التعرّض لإصابة في الكاحل في الـ 19 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال لامبارد للصحفيين قبل مواجهة فالنسيا في دوري أبطال أوروبا، اليوم الأربعاء: ”لقد أظهر افتقاره للاحترافية على قدر علاقتي بالأمر“.

وأضاف: ”هذا الشيء لا أريد أن أكون قاسيًا فيه؛ لأني أتفهم أن كل لاعبي فريقي بشر ولهم حياتهم. لا أريد مراقبة كل لحظة من حياتهم“.

Ross Barkley is facing further questions over his professionalism after he was videoed dancing topless and seemingly the worse for wear in a Dubai nightclub during last week's international break. pic.twitter.com/3mQYYFOqwk

— Lilian Chan (@bestgug) November 22, 2019